放款滿水位 建商跨區找房貸

新青安房貸去年八月上路，造成房價飆升，為降溫房市，中央銀行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，近日頻頻傳出民眾「一貸難求」，連申辦新青安核貸也至少要等三個月，雖有建商要協助購屋族辦房貸，但以台中為例，各金融機構貸款總額幾乎都接近存放比逾八成的「滿水位」，建商只能轉向鄰近縣市農會探詢合作機會；彰化縣多家農會多持觀望態度，擔心發生如雷曼兄弟次級房貸事件。

台中市不動產開發公會統計，台中市今年前五月推案金額已超過二一○○億元，預估全年中市總推案金額有機會突破五千億元大關，再創新高。另據六都買賣移轉棟數統計，台中市今年五月買賣移轉棟數累計達四九一八棟，月增百分之廿點七、年增百分之廿一點四，是升格十四年來同期新高；累計前五月買賣移轉棟數為二萬一一二棟、年增百分之廿三點九。

建案蓬勃發展，卻遇銀行緊縮銀根，彰化縣多家農會最近接到中市建商洽詢融資，金額多達數億元。南彰化一間鄉農會表示，日前台中市建商帶來上百戶購屋貸款申請，龐大業績對鄉鎮農會是很大誘惑，但考量基層農會和行庫相比是「小本經營」，禁不起大批首購族斷繳房貸，也無餘力處理貸款戶轉手賣屋等複雜狀況，目前仍猶豫是否放款。

一家鄉農會說，基層農會存放比接近法定上限，「閒錢」不多，考慮邀請五、六家友會聯貸分攤風險，將詳細了解建商商譽、申貸對象、還款能力等，再做決定。某農會婉拒建商申貸三億元，因農會平日對會員放款很少超過千萬元，一次出借上億元恐讓逾放比超標，不易調度資金填補三億元放款缺口，只能忍痛謝絕。彰化區漁會也表示，對不熟悉的客戶不會輕易核貸。

台中市建商表示，央行近年出重手打炒房，包括日前邀卅四家銀行「喝咖啡」，商討不動產占放款比重的總量管制，中小型建商影響最大；台中市因推案量大，銀行、農會都受到「限貸令」影響難借到，鄰近的農會「能借的都借了」，只好跨縣市洽詢。

台中市各區農會分析，台中市房貸飆漲，原本一戶貸五百萬元，現在飆升到逾千萬元，加上「新青安之亂」，房貸業務應接不暇，幾乎台中市各農會都接近「滿水位」，已無閒錢可外借。