卓揆：沒限貸令 將找央行開會

新青安推動房市升溫，各家銀行貸款接近滿水位。行政院長卓榮泰昨表示，政府不會有限貸令，並預告近期將會找央行開會，盼在九月六日前做出讓民眾安心的決定。央行表示，民眾的正常資金需求不會受到影響，對於行政院的說法，央行內部還需要進一步了解與溝通。

此外，針對新青安政策日前出現轉租、人頭戶亂象，更被質疑是房價上漲的元凶，卓榮泰說，如果還是有建商或個人持續誤用、濫用政策原意，做出脫法、脫序的行為，政府將有進一步作為，思考用更大的力量，讓政策恢復原意，或討論如何讓政策繼續進行下去，「近期內再做一個決定」。

中央銀行統計，今年六月底銀行不動產貸款占總放款比率升為百分之卅七點四，接近歷史高點，認為銀行放款不動產集中度偏高，提醒卅四家本國銀行自主管理不動產貸款總量，被解讀是「限貸令」，央行要求銀行業者在九月六日前，研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。

「政府沒有，也不會有限貸令。」卓榮泰表示，央行是關心整個金融市場貸款成數的安全準備，才會有對的積極作為，但絕對不會影響到一般或已經進行中的貸款民眾，「對他們權益不應造成困擾」，為讓民眾安心，近期將邀請央行談一談，希望九月六日前做出讓大家安心的決定。

央行官員表示，銀行九月六日以前要交的是為期一年的不動產貸款總量自主管理措施，目前還沒有銀行向央行提交方案，是針對未來一年漸進式的調整方案，相關的自主管理措施根本還沒開始執行。

根據銀行法規定，商辦及住宅建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的百分之卅，而銀行多以百分之廿八至廿八點五作為內部警戒值，央行八月中旬分批找銀行溝通時，不少銀行表示已達內部警戒值，因此自行採取相關管控措施。官員認為，銀行基於風險性及收益性自訂貸款條件，屬自由市場機制，央行尊重銀行的決定，民眾可以多諮詢幾家。