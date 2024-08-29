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元大證提「以權代股」策略

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
元大證券副董事長王義明。 元大證券╱提供
元大證券副董事長王義明。 元大證券╱提供

台股從7月開始，加權指數如同搭乘雲霄飛車，在創下歷史新高24,416點後，快速回檔修正，一度跌破所有均線，但旋即再度出現反彈，投資人在這段期間的心情，如同洗三溫暖一般；元大證券副董事長王義明建議，在盤勢混沌之際，不妨採用「以權代股」策略。

以下是專訪紀要。

問：何謂「以權代股」策略？

答：展望下半年，面對美國總統大選、聯準會準備降息，以及國際戰爭情勢不斷升高，使得盤勢仍舊充滿不確定性，面對混沌不明的盤勢，建議投資人採用「以權代股」策略，在看對方向時，可以利用權證的槓桿特性，複製股票報酬；當盤勢不如預期時，也能夠享有權證「最大損失有限」的保護，「以權代股」實現攻守兼備，讓投資人在合理控制風險的同時，也不會錯失行情。

問：元大權證提供投資人什麼不一樣的服務？

答：正所謂：「工欲善其事，必先利其器」，懂得挑選優質的權證，更能充分發揮「以權代股」的優點。元大證券為台灣權證市場龍頭券商，除了不斷努力提供投資人多樣化的權證商品，希望讓每一位投資人都能找到適合自己的元大權證之外，多年來也始終堅持「隱波不降」，優先保障投資人權益；因為當投資人沒有選擇「隱波不降」的權證，就如同帶傘出門遇到大雨時，撐開雨傘才發現雨傘破了一個大洞。

元大證券為了保障投資人「知」的權益，秉持「不怕你知道，只怕你不知道」的精神，於元大權證官網開闢「隱波不降大公開」專區，公開每檔元大權證從掛牌第一天到最近一天的「造市委買波動率」，讓投資人透過試算器掌握每一檔元大權證的合理價格，報價看得見，買賣才安心，選擇「隱波不降」的權證，才能確保投資權益。

問：元大權證近期的行銷活動？

答：為持續推廣元大權證「隱波不降」的堅持，近期也推出行銷活動，投資人可以留意元大權證網訊息。

元大 權證

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