卓揆：政府沒有限貸令 9月6日前做出「讓大家安心的決定」

近期限貸令風波引起外界關注，行政院長卓榮泰昨（28）日強調，「政府沒有、也不會有限貸令」，他近期將邀請央行開會討論，並會在9月6日前「做出讓大家安心的決定」，屆時也將向外界說明。

對此，央行回應，內部仍須了解政院說法，也強調首購、都更等資金需求不受影響。

卓揆對房市相關談話 圖／經濟日報提供

另外對於新青安房貸亂象，卓榮泰也再說重話，若個人、建商繼續濫用政策，政府會有進一步作為，將思考用更大力量恢復政策本意。

卓榮泰昨日舉行「行動101策略記者會」，說明上任101日以來各項新政。對於外界關注的房市議題，卓榮泰表示，將找央行開會討論。

央行日前傳出邀請34家國銀「喝咖啡」，要求在9月6日以前提出不動產貸款總量自主管理計畫，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形，被外界解讀為央行祭出限貸令。現在卓揆要找央行「喝咖啡」，外界關注央行的「不動產放款減降令」是否因此轉彎。

卓榮泰昨日說明，政府不會有限貸令，但關心整個金融市場在貸款成數上的安全準備，因此央行有一些積極作為，這些積極作為是對的，也絕對不會影響到正常的、一般的，或已進行中的貸款對象，不應對一般民眾權益造成任何困擾。

卓榮泰也說，「我已決定在近期邀請央行來談一談，對於目前央行提出方式、在9月6日前，到底要做什麼讓大家安心的討論跟決定，會再向各界報告。」

外界關注是否央行、政院不同調？政院人士說明，有關貸款議題各界都非常關心，卓揆已強調政府沒有限貸令，邀請央行僅是基於對金融市場關心，了解其對不動產貸款授信看法，作為施政上參考。

此外，對於央行所關心部分銀行不動產貸款總量逼近銀行法上限規定，政院已充分掌握，後續如有因應措施，也會由相關部會向各界報告，政府會以民眾權益為優先考量。

對於新青安，卓榮泰重申，若個人或建商仍有誤用、濫用政策，甚至脫法、脫序行為，政府會有進一步作為。若狀況未改善，無法迅速往好的、健康的方向走，政府會用更大的力量讓新青安政策回歸原意，或再清楚討論如何讓政策繼續。