智慧經營／兆豐金控新任董事長董瑞斌 創新思維 打破常態

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行新任董事長董瑞斌，重視專業、實事求是，策略思考開放創新、具理想性，他不喜送禮文化、善待與尊重員工，以身作則要求廉潔與操守，跟過他的部屬慶幸只要專心做事、做出成績，就會被董瑞斌看見，不用下別的「功夫」。

此番董瑞斌重返公股金融圈出掌兆豐金，對兆豐金、公股行庫乃至整個金融圈會帶來何種影響，各界拭目以待。

經驗豐富 理論實務兼具

擁有美國范德堡大學（Vanderbilt University）經濟學博士學位，董瑞斌是少數學術資歷與氣息深厚、兼具豐富實務經驗與創新理想性格的公股金融董事長。而一直以來在領導統御方面尊重專業、充分授權，使得他深受幹部、行員愛戴。

跟過董瑞斌的一銀主管說，董瑞斌對待員工很好，也尊重專業，若有經理人對行員言語霸凌、人身攻擊，他絕不允許，認為檢討業績就事論事，但不能有過當的言語侮辱、隨便罵人。

過去就曾有經理人痛罵單位同仁，經溝通無效後，被調離非主管職。而且董瑞斌也不希望公股行庫過於講求人際關係的習氣蔓延，所以他不准員工送禮，不必講求內部上下的送往迎來或過度社交，送禮只能送客戶。

此波調整升任華南金暨華銀董事長的陳芬蘭，過去她在一銀時期歷任風管、授審處長、新加坡分行經理，平日作風沉穩、講求專業、不喜八卦，她自海外返回總行時，當時擔任第一金暨一銀董事長的董瑞斌，就拔擢陳芬蘭升任風控副總經理。因此，一銀的高層主管就很慶幸地說，跟著董瑞斌只要好好專心做事，其他都不用費心思。

另外，過去曾在一銀外縣市分行任職的主管回總行時，順便帶了分行當地的麵包當伴手禮，但即使只是價格一點也不貴的麵包，董瑞斌還是婉謝不收，他重視原則、以身作則的工作態度，由此可見一斑。

講求專業、信任與授權之外，董瑞斌也鼓勵同仁創新思考，與他相互腦力激盪，學術理論與實務經驗均豐富的他，常常會有新的創見，希望為營運注入活水，這時董瑞斌會找幕僚溝通分析可行性，並且對於幕僚的專業分析意見不論是支持還是否決，他都大度能容。

腦力激盪 鼓勵同仁發想

董瑞斌在辦公室有一個空間放著白板，經常找同仁開會互動，發想策略，突破銀行業容易一成不變的常態。

即使是擔任規模比金控小很多的高雄銀行董事長時期，董瑞斌也有別開生面的創舉，例如他為高雄銀首度辦特別股增資，就成功吸引許多重要客戶轉認購特別股，不僅讓高雄銀順利完成10億元特別股增資，也進一步鞏固客戶與高雄銀的關係，對抗其他大銀行挖牆角的競爭壓力。雖然高雄銀規模不大，在他領導下營運創新不斷也交出好成績，不只活化資產還活化營運。

董瑞斌在產官學各領域的資歷均豐富，跟過他的部屬都認為他處事明快、開明創新，公股金融圈人士則認為他有才幹但也有點「傲氣」，比方他當年突然「被離開」第一金，就堅拒官方其他位子安排。如今他獲府院高層信任與重用，大家都在等待他如何落實承載新使命。