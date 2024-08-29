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限貸令延燒 行庫建議訂權宜措施

經濟日報／ 記者林勁傑齊瑞甄／台北報導

限貸令延燒，行政院長卓榮泰昨（28）日強調近期將找央行開會了解，如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。對此，公股行庫高層認為，應可比照過去訂出權宜辦法，讓購屋民眾權益不受影響，如訂出時間點確保撥款交屋或違約金從寬處理，抑或是不動產貸款集中度低於平均的銀行可有更多空間。

行庫高層表示，央行要求全體國銀與信合社管理不動產貸款總量後遺症確實出現，因為有銀行仍有餘裕就開始管控。

民營房貸最大行中信金（2891）總經理高麗雪指出，中信銀房貸放款在內部警戒線28%以下，距離上限30%還有1,000億元水位，房貸還是正常收件，每月也有固定還款空出的餘額，因此中信銀會繼續承作房貸業務。

行庫高層舉例，過去央行在理監事會後的選擇信用管制都很突然，例如對豪宅貸款成數降低至四成，但已送件審過成數高於四成的案子怎麼辦，後來就訂出辦法規範一個時間點讓之前收件案子不受影響。

此外，全體銀行今年6月不動產貸款集中度已達37.43%，接近歷史最高的37.44%。行庫高層指出，央行心中標準應是35%，或許可思考對低於平均的銀行有一些鬆綁空間。他坦言現在大型行庫過去的案子都還沒消化完，新案件很難承作。

中信銀 央行 房貸

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