限貸令引發市場恐慌 央行官員釋疑：民眾正常資金需求不受影響

針對行政院長卓榮泰昨（28）日表示政府沒有「限貸令」，近期要找央行開會了解。央行官員強調，民眾正常資金不會受到影響，內部還需要了解與溝通。

買房風氣盛，引發國銀不動產放款水位高漲，央行站在金融市場穩定職責，要求本國銀行在9月6日前研提自主管理不動產貸款具體量化改善方案，避免資金過度集中不動產。

央行回應政院 圖／經濟日報提供

卓揆昨日公開喊話，將會找央行開會了解。據了解，昨日央行高層都在開會，但官員回應，民眾正常資金不會受影響。

對於9月6日說法，央行官員解釋，主要鑑於今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，至6月已高達37.43％，因此央行才在8月12日至21日間邀請銀行座談，請銀行自主管理不動產貸款總量，改善信用資源過度集中不動產貸款情形，避免資金流向非自住之投資客或投機客，造成囤房、炒房。

所謂自主管理不動產貸款總量措施，央行官員解釋，指的是銀行未來一年以漸進方式，依自身經營狀況，逐步調整關於不動產貸款授信業務，也就是說，目前相關自主管理措施「其實根本還沒開始執行」。

對於市場恐慌的「限貸令」說法，央行強調，這是部分媒體稱呼，但實務上是因為部分銀行自行採行不動產貸款管控措施，例如審核期拉長、排隊撥款等。

央行強調，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應該影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途，以及企業自用廠辦等所需要的資金。

根據銀行法第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30％，銀行多以28~28.5%作為警戒值，但據了解，多數銀行實務上警戒值在28％，就會出手控管，近期也傳出部分銀行連轉貸戶都不接受，過去房貸招不滿的小銀行也罕見開始快滿水位，銀行業者坦言，目前實務上要拿到2.5％以下房貸利率「難度極高」。

央行官員回應，銀行基於風險性及收益性自訂貸款條件，屬於自由市場機制，央行尊重銀行決定，對於有資金需求的民眾，則可以多諮詢幾家。