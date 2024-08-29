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三大電支 上半年全虧損
三大電子支付業上半年全數虧損，有654萬用戶的龍頭街口支付稅前淨損1億元、每股虧損2.04元；較去年同期虧損4,600萬元擴大。一卡通上半年淨損1,587萬元，每股虧損0.14元；全聯旗下全支付稅前淨損2.1億元、每股虧損1.42元。
前三大電支業者上半年財報陸續出爐，街口支付營收成長至2.4億元，營業毛利9,600萬元，稅前淨損1億元、每股虧損2.04元；較去年同期淨損4,620萬元擴大，下半年行銷活動會擴大，內部力拼2025年底前至少損益兩平。
居第二的一卡通，上半年虧損1,587萬元，每股虧損0.14元，但較去年同期每股虧0.43元大幅縮減。至於緊追在後的全支付最近已突破500萬用戶，上半年營收成長六成，營業毛利轉正至1,400萬元，惟推銷及管理費用上升，稅前淨損2.1億元、每股虧損1.42元；較去年同期虧損1.37元小幅縮減。
現階段台灣電支市場殺成一片紅海，多數專營業者仍呈虧損狀態，包括超商二哥全家旗下的全盈支付，上半年稅前虧損7,511萬元、每股虧損1.19元，較去年同期每股虧1.9元收斂。
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