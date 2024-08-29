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金融科技專案補助 最高200萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

金融科技發展專案補助機制上路，金管會昨（28）日頒布補助計畫，希望透過補助機制，支持辦理金融科技發展專案，每一申請人每年最高可以補助200萬元，補助金額最高可以達到申請補助者所提的年度專案計畫總經費45％。金管會承諾，未來將針對不同階段的創新需求，持續提供更具彈性政策支持，以提高台灣在全球金融科技領域的能見度。

金管會對設置、營運金融科技創新園區，以及辦理金融科技發展專案補助有四大要點。第一，金融科技發展專案的補助對象，是國內依法登記的非營利大專校院或法人；第二，補助的項目，包含金融科技研究或應用、國際串聯、國內外競賽與展覽、課程與教學活動、研習營、工作坊或其他有利於整體金融科技市場發展相關活動。

第三，補助金額方面，金管會將視申請補助者的專案規模、經驗實績、預期效益等，核定補助的金額，補助金額最高可達申請補助者所提年度專案計畫總經費的45%，每一申請人每年最高補助200萬元。第四，補助申請時間上，有意申請補助者可於每年申請期間、也就是9月1日至30日之內，向金管會提出申請次年度的補助，金管會將邀集專家學者共同組成審核小組進行審查。

金管會 金融科技

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