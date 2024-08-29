政大評鑑：18家金融業氣候財務績優

金管會自2022年要求38家國銀與44家保險業，必須在2023年6月底前發布氣候相關財務揭露（TCFD）報告書後，伴隨辦告書出爐，國內第一屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑也登場。政治大學企業永續管理研究中心耗時一年時間，昨（28）日公布前20％績優業者成績單，結果總計八家銀行、五家壽險與五家產險業獲績優獎，並將在9月6日舉行TCFD報告書評鑑頒獎典禮。

政治大學企業永續管理研究中心指出，此次績優獲獎單位中，銀行業包括元大銀、中信商銀、永豐銀、兆豐銀、國泰世華銀、彰化銀（2801）、臺灣銀行、臺灣中小企銀。壽險業則包含台灣人壽、合作金庫人壽、國泰人壽、凱基人壽、新光人壽；獲獎的五家產險業包括中信產、泰安產、國泰產、華南產以及富邦產。

政治大學企業永續管理研究中心副主任兼高教深耕計畫TCFD評鑑執行長許永明指出，此次評鑑目的，希望成功敦促銀行與保險業，更積極掌握氣候變遷帶來的風險與機會，掌握對財務報表影響，兼具發揮投融資力量，以協助加速國內一般實體產業淨零轉型。

根據政治大學企業永續管理研究中心資料，去年8月起，辦理本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑中，受邀評鑑機構共計82家，包含38家本國銀行、44家保險業（含在台分公司及再保險公司），其中人壽與產物保險公司各有21與23家。

該中心強調，這次評鑑流程，是邀集專家學者與中心工作人員進行評鑑工作，主要依據金融穩定委員會氣候相關財務揭露工作小組，所公布的氣候相關財務揭露建議及附錄，並參考金管會所發布的「本國銀行業氣候風險財務揭露指引」及「保險業氣候相關風險財務揭露指引」，蒐整各銀行與保險公司於網站公布之2022年TCFD報告書，後續邀集學者與專家，從人工coding、text mining與專家學者等三面向，進行評鑑工作。