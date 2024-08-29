P2P公會籌組 遇難關

國內房市限貸令發酵，市場資金尋求民間借貸，本來應該成為國內金融科技「獨角獸」備選人馬的「網路平台」借貸業者，卻被一連串「債權買賣」平台或是非法業者出包帶衰，導致業者籌組P2P（平台借貸產業）公會路遇難關，歷時超過一年還無法成立。

本周二（27日）原本要展開的「網路借貸平台公會審查會議」，由內政部發起，但卻因法務部未出席，整場會議「技術性流局」，讓業者抗議。

知情人士指出，去年即因im.B債權買賣平台詐騙案後，便有一群業務模式不涉及債權買賣的業者，依美國FDIC的定義申請成立網路借款平台商業公會。

今年2月1日，順利獲得內政部核准「網路借貸平台商業」團體業別，但後續申請公會卻在3月遭退回，原因是有另一組人馬也要申請籌組同一公會，導致出現本周二由內政部發起的籌組公會審查會議，該會議邀集P2P業者等代表人，就網路借貸平台公會籌組事宜開會，審議由哪一個業者成為公會發起人，與會部會涵蓋金管會、內政部、法務部等，但法務部似乎以行動透露疑慮，未出席下，整場會議「技術性流局」。

市場人士擔憂，是否與近期頻頻出包債權再轉讓業者出包有關，畢竟債權轉讓很容易涉及吸金，導致法務部不願背書。

目前國內P2P業者大致分為兩塊，「一般網路借貸」與「債權買賣」。前者依據美國聯邦存保（FDIC）定義，以經營「平台借貸服務」為主，運用線上平台實現跳過傳統銀行連結借與貸；後者則以債權轉讓型態為主。雖然兩方業者經營態樣不經相同，金管會仍期許兩者可列在同一公會。

金管會官員原本在27日指出，近期已經與內政部與其他部會，協助P2P業者籌組公會，期待未來公會成立之後，可以藉由組織的力量，建立組織規範，公會也能依照其章程與規範約束加入公會的業者，未來公會也會定期對外說明。

但面對P2P公會籌組面臨難關，與會主管機關昨（28）日承諾，會議不會無限期延宕下去，一定會有機制協調此事。對於債權買賣平台陸續出事，金管會官員回應imB是詐騙，其他業者涉及其營業模式，由司法機關認定。

因此業者提解方，希望政府部門讓先遞件申請公會，並已經順利取得內政部核准「網路借貸平台商業」團體業別的業者，先行籌組P2P公會，才能盡速執行公會推動P2P自律、第三方律師或會計師查核報告，以及未來充分揭露參與公會的P2P業者其債權風險。