SOGO大巨蛋卡 傳中信出線

隨著遠東SOGO大巨蛋商場登台，牽動的今年市場最重量級SOGO體系聯名卡，招標後首階段大致已有結果，據指出．是由中信銀行出線，將鞏固中信在信用卡龍頭的地位。同時遠東方面不排除由旗下遠東銀行（2845）與中信兩家一起發行SOGO聯名卡。

中信對此不予回應。遠東銀行高層主管表示，目前並未獲知SOGO聯名卡與哪家銀行洽定發行，但這並不影響遠東銀的策略。且百貨聯名卡並非都限定一家銀行獨家發行，過去的SOGO聯名卡是少數特例，目前有好幾家百貨、購物中心的聯名卡都不只一家銀行發行。

台北大巨蛋去年底啟用。遠東SOGO百貨承租大巨蛋商場並負責招商。並已將大巨蛋商場命名為遠東Garden City，占地面積3.6萬坪榮登台北市最大購物商場。周邊圓形廣場美食公園於5月30日率先開張。至於百貨本體預計於明年8月開幕。數月前已啟動聯名卡招標作業，幾家大型發卡行皆有受邀參與競標，金融圈指出，經過一番較量後，將由中信銀出線，預計至少年底或明年初才會正式公布。

業者表示，銀行與百貨發行聯名卡，一是著眼龐大的會員機制，二是強勢通路加成。例如，SOGO自己的App會員數就將突破150萬，加上大巨蛋啟用後，觀察大型賽事帶動的人潮持續增溫，聯名卡的發卡量應有相當的爆發力。國銀主管表示，聯名卡招標評選會綜合考量包括提案條件、品牌以及影響力等。

2023年聯名信用卡發生翻轉市場的大事件，莫過於台北富邦銀行拿下COSTCO聯名卡發行權；而國泰世華又與遠東SOGO百貨聯名卡因合約爭議宣告「分手」，目前仍在訴訟中。此前， 被問到是否遠東集團旗下零售體系都由遠東聯名卡統籌規劃，徐旭東表示，「我沒有走到這麼絕的方向，都希望大家都能參加，不可能就一家，必須要多元。」

過去的SOGO聯名卡是國內首創第一張百貨聯名卡，最高發行量曾達80萬張。現在百貨量販通路的聯名卡以玉山家樂福聯名卡、台新新光三越聯名卡突破百萬張，富邦COSTCO聯名卡破兩百萬張。

以7月信用卡戰報，中信銀依然穩坐冠軍寶座，刷出688億元的成績單，年成長22.8%，前七月合計4,741億元，較去年同期成長8%，持續創下歷年新高紀錄。亞軍為國泰世華銀。