不動產放款尚有千億空間 中信金總座：三大策略迎戰總量管制
中信金今日召開法說會，由於中信銀現在是前三大房貸銀行，因此如何因應央行的「總量管制」成為法人及媒體矚目焦點，對此，中信金總經理高麗雪指出，中信銀已有三大方式來因應。
高麗雪指出，因應對策包括了：1. 中信銀將對於新戶承作不動產放款趨保守，而以服務現有客戶為主；2. 以自住及首購的剛性需求為主；3. 多承作非購屋的放款，來改善集中度。
高麗雪也表示，若以銀行法第72條之2規定上限衡量，中信銀目前還有1千億的不動產放款空間，目前的比例低於28%。
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