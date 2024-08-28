遠雄人壽第六屆「金險獎」首增保險隊長組 攻多元創意

遠雄人壽（5859）「金險獎」是全台唯一提倡風險意識、保險觀念的影片創作大賽，每年吸引眾多大專院校學生投稿參賽、角逐榮譽，8月23日在遠雄金融中心舉辦第六屆頒獎典禮。本屆金險獎《好險神救援II》充分發揮救援的核心精神，首度將賽制分為不分校系所的「創意鋼鐵人組」，以及專屬保險系所的「保險隊長組」，期保險系所的年輕學子跨域學習，提升保險系所競爭力，發揮創意與專業保險知識，用影像貫徹「提前準備就能獲得神助攻、神救援」的宗旨。

第六屆「金險獎」前三名得獎作品分別為銘傳大學創作之「告白攻防戰」；世新大學創作之「BOX」、「即時」，六年來金險獎創造出上千支優秀佳作，歷屆參賽的學長姐也對金融保險產業多所貢獻，這正是金險獎深耕青年培力的最佳見證。

此次頒獎典禮相關系所指導老師和同學親友也蒞臨現場，為同學喝采。遠雄人壽總經理趙學欣勉勵學生們勇於創作，運用所學傳遞保險價值。資深副總經理儲蓉偕同金險獎榮譽顧問世新大學校長陳清河、評審團主席楊力州導演、銘傳大學廣播電視學系系主任杜聖聰、逢甲大學風險管理與保險學系副教授宮可倫共同參與，為未來之星打氣。

開場由三位年輕演員以即興劇方式演繹入選作品，與在場學生近距離互動，結合影片中精華片段，傳遞風險無所不在，需要提前做好準備的「好險」意識；金鐘得主蔡尚樺再度擔任主持人，串場功力一流的她，發揮妙語如珠的主持功力，點燃現場氣氛；每年最受學生歡迎就是與金險獎評審們面對面交流時間，同學們無不把握機會踴躍提問，如影片創作技巧、結合保險議題等，評審老師回饋，拍片的過程是一個很好的學習歷程，期許大家能更細微地觀察生活大小事，如同風險一樣就在生活周遭，持續透過比賽鍛鍊多元創意，成功講述一個完整動人的故事。

本屆金險獎為更加凸顯保險議題，首度辦理專屬保險相關科系學生角逐的競賽組別「保險隊長組」，將所學專業透過影音方式展現出來，傳遞「如果沒有保險，人生就是一場冒險」的保險意涵。評審紛紛表示，從今年作品中也反映出學生對風險的理解程度越來越高，他們鼓勵所有參賽同學，可從生活經驗中汲取更多與風險有關的素材，思考如何融入故事題材、鋪陳以及處理方式，讓整體的創意與保險理念合而為一。遠雄人壽將持續透過金險獎，鼓勵與陪伴所有年輕創作人才，以多元的創意、獨到的視角詮釋保險，進而用行動建構自我風險保障。