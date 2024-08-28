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臺銀打造ATM容膝空間 貼近輪椅族使用更方便

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣銀行邀請台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟體驗具容膝空間之ATM。圖／臺灣銀行提供
臺灣銀行邀請台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟體驗具容膝空間之ATM。圖／臺灣銀行提供

臺灣銀行為精進ATM服務品質，致力營造無障礙友善服務環境，近日重新裝潢民權分行ATM機台設置區域，打造適合輪椅族群使用的容膝空間，並邀請台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟蒞臨體驗，於該會FB社群媒體貼文分享使用心得。

臺灣銀行表示，民權分行三台ATM重新裝潢，以凸出機體方式創造出容膝空間18公分，使輪椅使用者正面即可操作ATM，使用按鈕、插卡及取款等功能，大大降低輪椅使用者於一般ATM操作上的不便。

劉于濟體驗之後表示，改裝後的ATM機台高度適宜，創造容膝空間，輪椅可靠近ATM直接按鈕，螢幕資訊方便閱讀且不會產生反光，使輪椅族群在使用上更加方便，並將使用心得於台灣障礙者權益促進會社群網頁貼文分享，號召輪椅朋友們前往體驗台銀便利的ATM服務。

臺灣銀行表示，未來該行將陸續增設具容膝空間之ATM，創造更為友善的無障礙環境，以踐履普惠金融，傳遞金融正向影響力。

ATM 臺灣銀行

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