臺銀打造ATM容膝空間 貼近輪椅族使用更方便

臺灣銀行為精進ATM服務品質，致力營造無障礙友善服務環境，近日重新裝潢民權分行ATM機台設置區域，打造適合輪椅族群使用的容膝空間，並邀請台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟蒞臨體驗，於該會FB社群媒體貼文分享使用心得。

臺灣銀行表示，民權分行三台ATM重新裝潢，以凸出機體方式創造出容膝空間18公分，使輪椅使用者正面即可操作ATM，使用按鈕、插卡及取款等功能，大大降低輪椅使用者於一般ATM操作上的不便。

劉于濟體驗之後表示，改裝後的ATM機台高度適宜，創造容膝空間，輪椅可靠近ATM直接按鈕，螢幕資訊方便閱讀且不會產生反光，使輪椅族群在使用上更加方便，並將使用心得於台灣障礙者權益促進會社群網頁貼文分享，號召輪椅朋友們前往體驗台銀便利的ATM服務。

臺灣銀行表示，未來該行將陸續增設具容膝空間之ATM，創造更為友善的無障礙環境，以踐履普惠金融，傳遞金融正向影響力。