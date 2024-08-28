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安達人壽推安心抗癌保單 保證續保到80歲

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安達人壽推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，納入達文西機械手臂外科手術的給付項目。左起振興醫院婦產科李偉浩醫師、直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛、安達人壽總經理張志杰、安達人壽協理鄭雅苓。圖／安達人壽提供
安達人壽推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，納入達文西機械手臂外科手術的給付項目。左起振興醫院婦產科李偉浩醫師、直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛、安達人壽總經理張志杰、安達人壽協理鄭雅苓。圖／安達人壽提供

衛生福利部今年6月公布最新國人十大死因，癌症連續42年蟬聯榜首，一旦罹癌後，因應癌症種類會需要不同的治療方式，有可能面臨高額的醫療費用，然而部分標靶藥物以及達文西手術醫材不在健保給付範圍內，調查顯示，消費者最希望透過保險轉嫁的是自費藥物，其次就是高階自費手術。

安達人壽宣布推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，與機械手臂輔助微創手術技術領導者直覺台灣分公司（Intuitive Taiwan Branch）合作，納入達文西機械手臂外科手術的給付項目，期望彌補國人罹癌時自費進行達文西手術與標靶藥物治療的保障缺口，提供全方位的健康保障。

一旦罹癌後，因應癌症種類會需要不同的治療方式，有可能面臨高額的醫療費用，如標靶治療或達文西手術等。然而部分標靶藥物以及達文西手術醫材不在健保給付範圍內，加上其他隱形開銷如營養補給品、薪資損失、看護費用等相關支出，可能會對患者家庭開支帶來不小的經濟壓力。

安達人壽總經理張志杰表示，隨著醫療技術的進步，許多治療癌症的新手術方式推陳出新，此次和直覺公司合作，希望能透過這種直接和醫療技術創新夥伴合作模式，持續帶給客戶更全面、更優質的醫療保障。

安達人壽推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，保單共有四大特色，新式癌症達文西手術理賠、重度癌症標靶理賠、初次罹癌一次給付以及保證續保至80歲。

保單設計期望補足新式癌症治療費用的缺口，提供客戶更多元的醫療選擇。

保單其他特色還包括，確診癌症時可以立即獲得一筆賠償金，能彈性應用於醫療費用支出或者應急生活費用。

保單 健保給付 癌症

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