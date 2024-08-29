聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫃買中心擴大團隊 招募四類人才、報名9月12日截止

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心將招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等四類人員，竭誠歡迎各界精英加入櫃買團隊，共創櫃買市場美好願景。本次招募報名時間至9月12日止，一律採網路報名。

櫃買中心配合政府政策扶植創新產業發展，提供創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構，扶植超過2,500家企業進入資本市場。

另外，積極推動永續發展債券市場，協助企業落實永續發展及邁向低碳轉型，今年7月底永續發展債券流通在外檔數計有190檔，流通在外餘額達新台幣5,564.5億元，發行量屢創新高。

未來也朝扶植優質企業、精進永續發展債券市場、持續研議更多新型態商品、完善資本市場永續生態系，以及協助提升市場參與者的營運韌性五大面向發展。

隨業務成長、全球經濟數位化，運用金融科技強化資安監理效能，提升市場營運韌性，接軌國際，也成為櫃買中心未來重點工作。竭誠歡迎具備專業技能及豐富經驗的菁英加入櫃買團隊。招募資訊詳見證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240928）。

債券 櫃買中心

延伸閱讀

NCT泰一驚傳涉性犯罪遭起訴 SM娛樂證實「事態嚴重」：退團

8歲女童感染侵襲性食人菌！併發四肢猛爆性紫斑症 住院2個月救回一命

柯文哲暫別黨主席？ 民眾黨否認：發言人團隊毫無所悉

王心凌力拚頂級甜蜜 升級版絕美舞台曝光

相關新聞

卓揆：沒限貸令 將找央行開會

新青安推動房市升溫，各家銀行貸款接近滿水位。行政院長卓榮泰昨表示，政府不會有限貸令，並預告近期將會找央行開會，盼在九月六...

三大電支 上半年全虧損

三大電子支付業上半年全數虧損，有654萬用戶的龍頭街口支付稅前淨損1億元、每股虧損2.04元；較去年同期虧損4,600萬...

櫃買中心擴大團隊 招募四類人才、報名9月12日截止

櫃買中心將招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等四類人員，竭誠歡迎各界精英加入櫃買團隊，共創櫃買市場美好願景。...

臺灣淨零ESG指數 來了

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（28）日指出，因應政府大力推動永續，臺灣指數公司攜手標普道瓊斯指數公司（S&P）合作開發「...

元大證提「以權代股」策略

台股從7月開始，加權指數如同搭乘雲霄飛車，在創下歷史新高24,416點後，快速回檔修正，一度跌破所有均線，但旋即再度出現...

櫃買出擊 招手新創掛牌

適逢今年為台灣創投40周年，創投公會特地舉辦「2024台灣創投年會」，而今年也是櫃買中心成立30周年，櫃買中心為讓更多中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。