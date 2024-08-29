櫃買出擊 招手新創掛牌

適逢今年為台灣創投40周年，創投公會特地舉辦「2024台灣創投年會」，而今年也是櫃買中心成立30周年，櫃買中心為讓更多中小規模新創企業了解櫃買市場，進而吸引前開企業登錄創櫃、興櫃、上櫃暨推動台灣資本市場發展，於昨（28）日攜手創投公會舉辦櫃買專場活動，吸引約100位有意進入資本市場的新創企業、創投業者及承銷商等出席。

會中針對櫃買市場的特色及申請創櫃、上（興）櫃相關流程進行說明，並邀請在櫃買市場一路從登錄創櫃、興櫃至上櫃掛牌成功之邑錡董事長陳世哲、及意德士董事長闕聖哲做經驗分享，另請到勤業眾信聯合會計師事務所副總經理溫紹群、及副總經理許梅君，就AI產業發展趨勢與機會進行演講。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，櫃買中心多年來已成功建置包含創櫃、興櫃及上櫃主板等多層次市場架構，發展出具備股、債、衍生性商品等多元籌資管道，數十年間櫃買中心與創投公會及各創投業者共同協助了多家優質公司成功上櫃掛牌。

櫃買中心與紐約證交所、東京證交所同為世界交易所聯合會（WFE）正會員，30年來已成功扶植超過2,500家企業進入資本市場，而櫃買市場的本益比及成交周轉率在國際交易所間也有亮眼的表現。

陳麗卿說明，面對全球化競爭挑戰及產業環境快速變遷，新創企業近年崛起和AI及大數據的應用密不可分，在協助傳統產業的轉型升級和創新中扮演重要角色。

而作為發展中的新創公司，一定會遇到研發需要資金、有新想法需要驗證市場可行性，進入資本市場可募集資金供營運發展，也可提高公司能見度，有助於延攬優秀人才、拓展業務。櫃買中心的多層次市場架構，企業可依發展階段選擇適合板塊，可說是最適合中小規模企業掛牌的交易所。

創投公會理事長邱德成指出，創投公會與櫃買中心多年來緊密合作，已推動多家企業進入資本市場，櫃買中心已經成為世界級的交易所，未來希望持續與櫃買中心攜手，配合政府將台灣打造為亞洲資產管理中心，以及推動中小及微型企業發展的政策，協助更多企業進入資本市場，讓資本市場更為活絡。