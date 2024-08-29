臺灣淨零ESG指數 來了

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（28）日指出，因應政府大力推動永續，臺灣指數公司攜手標普道瓊斯指數公司（S&P）合作開發「臺灣淨零ESG指數」（暫定），預計10月底出爐，第一檔商品最快可望於年底上市。

臺灣指數公司昨日舉辦「國際合作啟航、永續淨零指數發表會」，林修銘致詞說，臺灣邁向2050淨零碳排目標，及政府推動永續政策、編製ESG相關指數，臺灣指數公司積極與國際機構洽談合作，S&P亦表達高度合作意願。

因此在雙方團隊努力下，7月完成指數合作簽約、攜手合作開發「臺灣淨零ESG指數」，目標為臺灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的上市股票組合，作為市場參考、或投資應用的指標。

林修銘指出，指數商品化需要資產管理機構的支持及參與，運用這檔指數設計、發行金融商品，便利投資人以簡易的方式參與永續投資，鼓勵、引導資金投入淨零轉型的上市公司，激勵企業淨零轉型，機構投資人並可落實責任投資與盡職治理，創造多贏。

他引述臺灣指數公司數據表示，截至2024年7月，已發布28檔ESG主題指數，且應用多元化，主要包括十檔ETF（其中六檔列為ESG基金） 、五檔ETN、一檔指數期貨、一檔指數基金及二檔政府退休基金的績效參考指標等，相關資產規模合計逾2,200億元。

若以證交所集團合計，ESG相關主題指數的應用資產規模合計超過3,700億元，對國內永續責任投資的推動，成效顯著。

S&P董事總經理Charbel Azzi說，過去30年指數與指數化投資不斷成長與演變，發展成為投資、退休儲蓄和財富建立的主流工具，臺灣在亞洲市場被動式投資的領先地位、多樣化創新ETF產品以及便捷的途徑，吸引國內外ESG及主題等投資者。

富邦投信董事長史綱指出，非市值型指數ETF有兩個目的：「投資理念、政策推廣」及「追求績效、風險偏好」。就理念、政策角度而言，「臺灣淨零ESG指數」為第三代低碳指數，避免漂綠問題，加入生產能源及產業鏈碳排的計算，亦考量SBTi的專家認證及目標，具備更精準的方法論及政策驅動力，為投資人爭取最好的投資報酬。