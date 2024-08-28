限貸令延燒！政院將邀央行開會 行庫高層這樣建議

限貸令延燒，行政院長卓榮泰都出面關心金融市場在貸款成數準備，近期將找央行開會了解如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。對此，公股行庫高層認為，應該可以比照過去訂出相關辦法，讓購屋的民眾權益不受影響，例如訂出時間點讓之前送件的民眾一定可以順利撥款交屋，或違約金從寬處理。抑或是不動產貸款集中度低於平均的銀行可以有更多空間承作。

行庫高層表示，央行大動作要求全體國銀與信合社管理不動產貸款總量，後遺症確實出現，因為有銀行確實在《銀行法》72條之2的水位仍有空間，大型行庫的1%可能就有600億額度，但受限於央行要求的總量管制不能成長。

行庫高層舉例，過去央行在理監事會後的選擇信用管制也都很突然，例如對豪宅貸款成數降低至四成，但已經送件審過成數高於四成的案子怎麼辦，後來就訂出辦法規範一個時間點之前收件案子不受影響，算是權宜之計。

此外，全體銀行今年6月不動產貸款集中度已達37.43%，行庫高層指出，央行心中的標準應是35%，或許可以思考對於低於平均的銀行有一些貸款鬆綁空間。他坦言現在確實大型行庫過去的案子都還沒消化完，新案件很難承作，而目前有1兆2,000億放款的農漁會遍布全國各鄉鎮，較急的民眾應該還是可以多詢問幾家，應不至於完全貸不到。

行庫高層指出，已可以預見下月立法院開議立委將磨刀霍霍，畢竟立委代表民意，且社會確實有民怨，另外建商也會陳情，因此政院與央行先行開會尋求更周延的辦法也是好事一樁。