快訊

釀29輕重傷...嘉市虎爺會爆炸案 冷血炸彈客判無期徒刑

「周末與馬桶作伴」高雄某居酒屋爆食物中毒數十人中鏢 衛生局出手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限貸令延燒！政院將邀央行開會 行庫高層這樣建議

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
限貸令延燒，行政院長卓榮泰都出面關心金融市場在貸款成數準備，近期將找央行開會了解如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。情境示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
限貸令延燒，行政院長卓榮泰都出面關心金融市場在貸款成數準備，近期將找央行開會了解如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。情境示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

限貸令延燒，行政院長卓榮泰都出面關心金融市場在貸款成數準備，近期將找央行開會了解如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。對此，公股行庫高層認為，應該可以比照過去訂出相關辦法，讓購屋的民眾權益不受影響，例如訂出時間點讓之前送件的民眾一定可以順利撥款交屋，或違約金從寬處理。抑或是不動產貸款集中度低於平均的銀行可以有更多空間承作。

行庫高層表示，央行大動作要求全體國銀與信合社管理不動產貸款總量，後遺症確實出現，因為有銀行確實在《銀行法》72條之2的水位仍有空間，大型行庫的1%可能就有600億額度，但受限於央行要求的總量管制不能成長。

行庫高層舉例，過去央行在理監事會後的選擇信用管制也都很突然，例如對豪宅貸款成數降低至四成，但已經送件審過成數高於四成的案子怎麼辦，後來就訂出辦法規範一個時間點之前收件案子不受影響，算是權宜之計。

此外，全體銀行今年6月不動產貸款集中度已達37.43%，行庫高層指出，央行心中的標準應是35%，或許可以思考對於低於平均的銀行有一些貸款鬆綁空間。他坦言現在確實大型行庫過去的案子都還沒消化完，新案件很難承作，而目前有1兆2,000億放款的農漁會遍布全國各鄉鎮，較急的民眾應該還是可以多詢問幾家，應不至於完全貸不到。

行庫高層指出，已可以預見下月立法院開議立委將磨刀霍霍，畢竟立委代表民意，且社會確實有民怨，另外建商也會陳情，因此政院與央行先行開會尋求更周延的辦法也是好事一樁。

公股行庫 卓榮泰 央行 建商 立法院 豪宅

延伸閱讀

喊話申貸族 卓榮泰：不會有限貸令 將找央行開會

喊話加薪有效？ 卓揆：掌聲愈來愈大

相關新聞

限貸令延燒！政院將邀央行開會 行庫高層這樣建議

限貸令延燒，行政院長卓榮泰都出面關心金融市場在貸款成數準備，近期將找央行開會了解如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。對...

股匯不同調…新台幣連2貶收31.95元 外匯交易員揭匯市動能暫歇原因

市場暫無新的題材，投資人轉為觀望美國經濟數據以及輝達（NVIDIA）財報表現，台灣今天股匯不同調，台股上漲185點，新台...

金管會擴大金融科技專案補助 每人每年最高補助200萬

金管會28日宣布，修訂發布「金融監督管理委員會對設置或營運金融科技創新園區及辦理金融科技發展專案補（捐）助作業要點」（下...

行政院要約央行溝通房貸限貸令 央行回應了

中央銀行找34家國銀「喝咖啡」，要求銀行9月6日以前出不動產貸款總量自主管理計畫，被外界認為是央行限貸令，傳出有人預售屋...

台中建商攜案找彰化基層農會 農會「怕財政部請喝咖啡」態度保守

銀行緊縮銀根，彰化縣多家農會最近接到台中市建商要求融資，數億元金額令人心動，農會卻持保守和觀望態度，有的認為可以聯貸分散...

卓榮泰：政府沒有限貸令 將邀央行開會討論

針對近期的限貸令風波，行政院長卓榮泰28日重申「政府沒有限貸令，也不會有限貸令」，未來也會再找時間邀集央行來政院開會了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。