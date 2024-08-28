股匯不同調…新台幣連2貶收31.95元 外匯交易員揭匯市動能暫歇原因

市場暫無新的題材，投資人轉為觀望美國經濟數據以及輝達（NVIDIA）財報表現，台灣今天股匯不同調，台股上漲185點，新台幣連2貶，收盤收在31.95元，小貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額18.54億美元。

市場靜待輝達財報，台股今天早盤一度翻黑震盪，盤中隨著台積電與鴻海股價勁揚，漲點擴大，加權指數終場收22370.66點，上漲185.66點。

台股在台積電、鴻海穩盤之下，震盪走高，新台幣匯率卻繼續走弱，朝32元整數大關靠攏，今天以31.9元開出後，旋即下挫翻貶，隨著亞幣下跌、外資轉向匯出，盤中最低觸及31.995元，距32元只剩半步之遙。

外匯交易員分析，美國聯準會（Fed）即將降息的題材早已消化完畢，市場轉為觀望輝達財報表現，以決定資金下一步動向，以及聯準會青睞的通膨數據、個人消費支出物價指數（PCE），導致匯市動能暫歇。

外匯交易員接著指出，儘管月底進入倒數，出口商有實質拋匯需求，但眼見新台幣匯價連2貶、離32元愈來愈近，惜售心態濃厚，也使得匯價缺乏支撐力道。

根據央行統計，美元指數今天小跌0.05%，亞幣升貶互見，人民幣微升0.02%，日圓反彈0.3%，新台幣與韓元雙雙示弱，分別貶值0.06%及0.14%。