卓揆稱「政府沒有限貸令」 央行這麼回應

國內買房、炒房風氣過剩，引發國銀不動產放款水位高漲，央行站在金融市場穩定職責，要求本國銀行在9月6日前研提自主管理不動產貸款具體量化改善方案，以避免資金過度集中不動產。但行政院院長卓榮泰28日卻表示，政府沒有「限貸令」，近期要找央行開會了解，如何在9月6日之前讓市場安心。央行官員回應，內部還需要了解與溝通，民眾正常資金需求不會受到影響。

對於9月6日說法，央行解釋，主要鑑於今年以來，全體銀行不動產貸款集中度居高，至6月已經高達37.43％。因此央行於8月12日至21日間邀請銀行來行座談，籲請銀行自主管理不動產貸款總量，以改善信用資源過度集中不動產貸款情形，避免資金流向非自住之投資客或投機客，造成囤房、炒房。

對於國銀的自主管理不動產貸款總量措施，央行官員表示，是希望銀行依據自身經營情況，於未來一年內以漸進方式逐步調整，銀行有充裕時間調整不動產貸款相關授信業務，也就是相關的自主管理措施，其實根本還沒開始執行。

所謂「限貸令」，央行強調，為今年年初以來，部分銀行自行採行不動產貸款管控措施，例如審核期拉長、排隊撥款等，讓部分媒體稱之為「限貸令」。

央行重申，未來一年各銀行自主管理不動產貸款的總量，不應該影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途，以及企業購件自用廠辦等所需要的資金。

根據銀行法第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%。銀行多以28%~28.5%作為內部警戒值，但據了解，國內銀行多以28%做為警戒值，28日也傳出，部分銀行連轉貸戶都不接受。

央行官員回應，銀行基於風險性以及收益性自訂貸款條件，屬於自由市場機制，央行尊重銀行決定，對於有資金需求的民眾，則可以多諮詢幾家。