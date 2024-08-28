快訊

談中信金公開收購新光金 總座高麗雪提九大聲明強調絕非偷襲

史上第4次！珊珊颱風進逼 日本氣象廳罕發最高級別「颱風特別警報」

付出代價甚高...京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

卓揆稱「政府沒有限貸令」 央行這麼回應

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

國內買房炒房風氣過剩，引發國銀不動產放款水位高漲，央行站在金融市場穩定職責，要求本國銀行在9月6日前研提自主管理不動產貸款具體量化改善方案，以避免資金過度集中不動產。但行政院院長卓榮泰28日卻表示，政府沒有「限貸令」，近期要找央行開會了解，如何在9月6日之前讓市場安心。央行官員回應，內部還需要了解與溝通，民眾正常資金需求不會受到影響。

對於9月6日說法，央行解釋，主要鑑於今年以來，全體銀行不動產貸款集中度居高，至6月已經高達37.43％。因此央行於8月12日至21日間邀請銀行來行座談，籲請銀行自主管理不動產貸款總量，以改善信用資源過度集中不動產貸款情形，避免資金流向非自住之投資客或投機客，造成囤房、炒房。

對於國銀的自主管理不動產貸款總量措施，央行官員表示，是希望銀行依據自身經營情況，於未來一年內以漸進方式逐步調整，銀行有充裕時間調整不動產貸款相關授信業務，也就是相關的自主管理措施，其實根本還沒開始執行。

所謂「限貸令」，央行強調，為今年年初以來，部分銀行自行採行不動產貸款管控措施，例如審核期拉長、排隊撥款等，讓部分媒體稱之為「限貸令」。

央行重申，未來一年各銀行自主管理不動產貸款的總量，不應該影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途，以及企業購件自用廠辦等所需要的資金。

根據銀行法第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30%。銀行多以28%~28.5%作為內部警戒值，但據了解，國內銀行多以28%做為警戒值，28日也傳出，部分銀行連轉貸戶都不接受。

央行官員回應，銀行基於風險性以及收益性自訂貸款條件，屬於自由市場機制，央行尊重銀行決定，對於有資金需求的民眾，則可以多諮詢幾家。

卓榮泰 央行 炒房 買房 都市更新

延伸閱讀

行政院要約央行溝通房貸限貸令 央行回應了

限貸令、減降令齊發 營建股倒地！丁彥鈞：5檔長線看旺「它連6年EPS逾10元」

喊話申貸族 卓榮泰：不會有限貸令 將找央行開會

國銀存放利差 連三季縮水

相關新聞

行政院要約央行溝通房貸限貸令 央行回應了

中央銀行找34家國銀「喝咖啡」，要求銀行9月6日以前出不動產貸款總量自主管理計畫，被外界認為是央行限貸令，傳出有人預售屋...

金管會擴大金融科技專案補助 每人每年最高補助200萬

金管會28日宣布，修訂發布「金融監督管理委員會對設置或營運金融科技創新園區及辦理金融科技發展專案補（捐）助作業要點」（下...

台中建商攜案找彰化基層農會 農會「怕財政部請喝咖啡」態度保守

銀行緊縮銀根，彰化縣多家農會最近接到台中市建商要求融資，數億元金額令人心動，農會卻持保守和觀望態度，有的認為可以聯貸分散...

卓榮泰：政府沒有限貸令 將邀央行開會討論

針對近期的限貸令風波，行政院長卓榮泰28日重申「政府沒有限貸令，也不會有限貸令」，未來也會再找時間邀集央行來政院開會了解...

壽險業7月大賺860億...創109年來單月新高 淨匯兌利益轉正32億

金管會昨日公布的最新統計顯示，在股匯利得加持之下，全體壽險業7月單月獲利高達860億，創109年以來單月新高，前7月的稅...

台股量能急凍 台幣走貶...收在31.93元

輝達（NVIDIA）財報公布在即，市場屏息以待，加上美股跌多漲少，外資大賣127.9億元，衝擊昨（27）日指數開低收低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。