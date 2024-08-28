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金管會擴大金融科技專案補助 每人每年最高補助200萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會28日宣布，修訂發布「金融監督管理委員會對設置或營運金融科技創新園區及辦理金融科技發展專案補（捐）助作業要點」（下稱補助要點），希望透過補助機制，支持辦理金融科技發展專案，每一申請人每年最高可以補助200萬元，補助金額最高可以達到申請補助者所提的年度專案計畫總經費45%。

根據補助要點，第一，金融科技發展專案的補助對象，是國內依法登記的非營利大專校院或法人；第二，補助的項目，包含金融科技研究或應用、國際串聯、國內外競賽與展覽、課程與教學活動、研習營、工作坊或其他有利於整體金融科技市場發展相關活動。

第三，補助金額方面，金管會將視申請補助者的專案規模、經驗實績、預期效益等，核定補助的金額，補助金額最高可達申請補助者所提年度專案計畫總經費的45%，每一申請人每年最高補助200萬元。

第四，補助申請時間上，有意申請補助者可於每年申請期間（9月1日至30日）內，向金管會提出申請次年度的補助，金管會將邀集專家學者共同組成審核小組進行審查。

金管會表示，結合政府及民間團體的專業、技術及經驗，共同發展金融科技，以提升資源運用效率，透過金融科技專案的補助機制，希望能加速金融科技的研發與應用，並鼓勵更多企業投入創新，促進生態系發展，提升國際競爭力，未來也將持續針對不同階段的創新需求提供更具彈性的政策支持，以提高台灣在全球金融科技領域的能見度。

金管會 金融科技

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