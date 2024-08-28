快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院要約央行溝通房貸限貸令 央行回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行約國銀喝咖啡溝通自主管理房貸計畫，現在行政院要求央行溝通限貸令。圖／本報系資料照片
央行約國銀喝咖啡溝通自主管理房貸計畫，現在行政院要求央行溝通限貸令。圖／本報系資料照片

中央銀行找34家國銀「喝咖啡」，要求銀行9月6日以前出不動產貸款總量自主管理計畫，被外界認為是央行限貸令，傳出有人預售屋貸不到款。行政院長卓榮泰28日表示，政府沒有、也不會有限貸令，將在9月6日以前做出讓大家安心的決定。央行對此表示，民眾的正常資金需求不會受到影響，對於行政院的說法，央行內部還需要進一步了解與溝通。

去年下半年以來，因房市交易熱絡、房價上漲，帶動全體銀行不動產貸款餘額快速成長，部分銀行承做不動產放款已接近「銀行法」第72-2條規範上限或銀行內訂警戒值，因此，今年年初以來，部分銀行已自行採行相關不動產貸款管控措施，例如審核期拉長、排隊撥款等，當時已出現限貸情形。

央行官員表示，銀行9月6日以前要交出來的，是為期一年的不動產貸款總量自主管理措施，目前還沒有銀行向央行提交方案，是針對未來一年漸進式的調整方案，相關的自主管理措施根本還沒開始執行。

根據銀行法規定，商辦及住宅建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30％，而銀行多以28％～28.5％作為內部警戒值，央行8月中旬分批找銀行溝通時，不少銀行表示已達內部警戒值，因此自行採取相關管控措施。

官員認為，銀行基於風險性及收益性自訂貸款條件，屬於自由市場機制，央行尊重銀行的決定，有資金需求的民眾可以多諮詢幾家。

央行重申，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需的資金。

商辦 央行 都市更新

相關新聞

行政院要約央行溝通房貸限貸令 央行回應了

中央銀行找34家國銀「喝咖啡」，要求銀行9月6日以前出不動產貸款總量自主管理計畫，被外界認為是央行限貸令，傳出有人預售屋...

金管會擴大金融科技專案補助 每人每年最高補助200萬

金管會28日宣布，修訂發布「金融監督管理委員會對設置或營運金融科技創新園區及辦理金融科技發展專案補（捐）助作業要點」（下...

台中建商攜案找彰化基層農會 農會「怕財政部請喝咖啡」態度保守

銀行緊縮銀根，彰化縣多家農會最近接到台中市建商要求融資，數億元金額令人心動，農會卻持保守和觀望態度，有的認為可以聯貸分散...

卓榮泰：政府沒有限貸令 將邀央行開會討論

針對近期的限貸令風波，行政院長卓榮泰28日重申「政府沒有限貸令，也不會有限貸令」，未來也會再找時間邀集央行來政院開會了解...

壽險業7月大賺860億...創109年來單月新高 淨匯兌利益轉正32億

金管會昨日公布的最新統計顯示，在股匯利得加持之下，全體壽險業7月單月獲利高達860億，創109年以來單月新高，前7月的稅...

台股量能急凍 台幣走貶...收在31.93元

輝達（NVIDIA）財報公布在即，市場屏息以待，加上美股跌多漲少，外資大賣127.9億元，衝擊昨（27）日指數開低收低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。