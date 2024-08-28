行政院要約央行溝通房貸限貸令 央行回應了

中央銀行找34家國銀「喝咖啡」，要求銀行9月6日以前出不動產貸款總量自主管理計畫，被外界認為是央行限貸令，傳出有人預售屋貸不到款。行政院長卓榮泰28日表示，政府沒有、也不會有限貸令，將在9月6日以前做出讓大家安心的決定。央行對此表示，民眾的正常資金需求不會受到影響，對於行政院的說法，央行內部還需要進一步了解與溝通。

去年下半年以來，因房市交易熱絡、房價上漲，帶動全體銀行不動產貸款餘額快速成長，部分銀行承做不動產放款已接近「銀行法」第72-2條規範上限或銀行內訂警戒值，因此，今年年初以來，部分銀行已自行採行相關不動產貸款管控措施，例如審核期拉長、排隊撥款等，當時已出現限貸情形。

央行官員表示，銀行9月6日以前要交出來的，是為期一年的不動產貸款總量自主管理措施，目前還沒有銀行向央行提交方案，是針對未來一年漸進式的調整方案，相關的自主管理措施根本還沒開始執行。

根據銀行法規定，商辦及住宅建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30％，而銀行多以28％～28.5％作為內部警戒值，央行8月中旬分批找銀行溝通時，不少銀行表示已達內部警戒值，因此自行採取相關管控措施。

官員認為，銀行基於風險性及收益性自訂貸款條件，屬於自由市場機制，央行尊重銀行的決定，有資金需求的民眾可以多諮詢幾家。

央行重申，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需的資金。