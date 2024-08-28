富邦投信董座史綱：臺灣淨零 ESG 指數相當前瞻與複雜

臺灣指數公司與標普道瓊斯指數公司（簡稱S&P）在7月完成指數合作簽約後，雙方攜手合作開發「臺灣淨零ESG指數」（暫訂）28日舉行啟動儀式，未來富邦投信將發行追蹤此指數ETF與相關商品。富邦投信董事長史綱上午特別未打領帶上台，因為「希望減少個人的碳排量。」

史綱表示，過去富邦投信已發了近50檔ETF，本來想，再加個永續淨零指數ETF應該是「小事一樁」，經過幾個月反覆了解與研究，發現這個永續淨零指數「可能是我在富邦投信以來，最前瞻與最複雜的一個指數。」

史綱分享日前在金融時報看到一篇報導，提到有關一場氣候變遷會議，邀請美國各大公司的執行長（CEO）與會，但這些搭私人飛機的CEO，考量到參與的是氣候變遷會議，因此特別尋找了綠色航空燃油，在當地加了綠色燃油後返程。但其實當地並沒有綠色飛行燃油，因此要花費很多人力、物力、運輸，才能將這些綠色燃油運達。

這件事給了史綱很大的啟發，因為如果從範疇一的角度來看，飛機採用綠色燃油是好事一樁； 從範疇二來計算碳排，可能也還好，當然不使用私人飛機，乘坐商用機可能更好，但使用綠色燃油仍然有達到減碳。 若擴及到範疇三，將整個價值鏈所有的碳排量都加進來，其碳排量可能是原來碳排量的十倍以上。

史綱表示，要計算一個完整的碳排量是很複雜的，也就是說永續淨零指數，是非常需要政策目標及具前瞻性的指數，也將影響台灣上市公司股價與指數表現的重要績效。未來所有上市公司，都將因為碳稅與碳費大大影響其營運成本與內外銷的盈餘，也會反映到股票市場及股價，而影響到ETF的績效，預期這是未來五年到十年會影響資本市場的指數。