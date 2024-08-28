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卓榮泰：政府沒有限貸令 將邀央行開會討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對近期的限貸令風波，行政院長卓榮泰28日重申「政府沒有限貸令，也不會有限貸令」，未來也會再找時間邀集央行來政院開會了解如何在9月6日前讓大家安心。

卓榮泰今日召開「行動創新AI內閣執政101記者會」，會中針對目前大家所關心的居住正義，他表示，政府沒有限貸令，政府不會有限貸令，不過對於整體的金融市場貸款成數必須要有安全的準備，因此央行也必須要提積極作為，此作為他也是認同，但也絕不會影響到正常的、一般的、已經進行中的貸款對象，不會對一般民眾權益造成任何困擾。

此外，卓榮泰也透露，近期內也會邀集央行來開會談談，目前目前提出的方式，到9月6日之前，到底要做什麼樣讓外界安心，相關的決議與討論之後會再向各界做報告。

至於先前有提到新青安政策不排除會有更進一步的精進作為，對此，卓榮泰說，如果還是有些人誤用、濫用政策的原意，不管是個人或建商有脫法、脫序的行為，政府將有進一步作為，如果沒有辦法往健康的方向走，會再進一步討論，以更大的力量讓政策回歸原意，或者討論如何讓政策繼續進行下去，「我會在近期內再做一個決定」。

卓榮泰 央行 建商

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