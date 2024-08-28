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證交所偕創投公會 辦理創新板上市公司專場活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為提升創新板上市公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流之管道，臺灣證券交易所與創投公會合作，於2024年8月28日上午的2024台灣創投年會辦理創新板上市公司專場活動，邀請創新板上市公司進行財務業務發表，提供上市公司與投資人面對面雙向溝通平台，使投資人了解創新板上市公司營運績效及創新板概況。

會中由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現創新板上市公司競爭優勢及能見度。

投資大眾亦可於會後透過證交所WebPro 3.0影音傳播網觀看。創新板上市公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。有意參加者可先至主辦單位「活動專頁」選擇「立即參加」頁籤進行活動報名及查詢活動最新訊息。

上市公司 創新板

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