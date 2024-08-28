台股量能急凍 台幣走貶...收在31.93元

輝達（NVIDIA）財報公布在即，市場屏息以待，加上美股跌多漲少，外資大賣127.9億元，衝擊昨（27）日指數開低收低，終場跌55點收22,185點，成交量萎縮至2,938億元，探近七個月新低量，「價跌量縮」。

熱錢提前落跑，也拖累新台幣匯率昨日貶值1.13角，收在31.93元，成交量縮至13.745億美元。

市場靜待輝達財報公布前，多空謹慎操作，外資不僅現貨連五賣，期貨淨空單再次拉升達3.75萬口。但專家認為，在第3季台股獲利挑戰1兆元大關等基本面帶動下，行情有機會重返23,000點大關。

昨日外資賣超127.9億元，連五賣。本土法人動向上，投信買超48.2億元、連八買；自營商賣超14.3億元。八大公股行庫則買超8.56億元、連五買。