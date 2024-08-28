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元大壽金旺利變險擁三優勢

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
「元大人壽元大金旺利率變動型終身壽險」可滿足個人退休或子女教育等中長期財務規劃需求。 元大人壽／提供
「元大人壽元大金旺利率變動型終身壽險」可滿足個人退休或子女教育等中長期財務規劃需求。 元大人壽／提供

根據行政院主計處發布數據顯示，我國2023年超額儲蓄高達3.38兆元，元大人壽建議，民眾可善用保險商品穩健累積資產及兼顧保障的雙重特性，建構安心的資產配置。

元大人壽近期推出以新台幣計價的「元大人壽元大金旺利率變動型終身壽險」，避免匯率風險的同時，又能以穩健的方式累積資產，可滿足個人退休規劃或子女教育金等中長期財務規劃需求，該商品具有以下三大特色，包括特色一、兩種繳費年期 資金規劃靈活：可選擇躉繳或2年期繳費，快速完成保障及財務規劃。

特色二、資產累積穩健 有機會享有增值回饋分享金：以50歲的元先生投保「元大人壽元大金旺利率變動型終身壽險」並選擇躉繳為例，保險金額新台幣217萬3,450元，符合高保費1.8%折扣，折扣後躉繳保險費200萬0,009元，假設每年宣告利率2.7%維持不變，增值回饋分享金選擇以「增額繳清」保險方式增加保險金額，第10保單年度末，保單價值準備金及增值回饋分享金合計為249萬4,419元，第20保單年度末，保單價值準備金及增值回饋分享金更達322萬2,972元，資產累積穩健安心。

特色三、提供壽險保障 守護摯愛家人：在壽險保障部分，「身故保險金」可指定受益人，且與「完全失能保險金」皆可約定一次領取或分期定期給付，累積資產同時守護摯愛家人。

元大人壽持續推出全方位保險商品，以滿足客戶在人生各階段所需的保障，尤其在高齡化趨勢衝擊下，元大人壽提醒民眾在退休準備過程中，應衡量自身風險承受能力並選擇適合的工具，對於自身與家庭的保障應定期檢視，同時盡早開始規畫，才能穩健達成理想財務目標與高品質退休生活。

保險 財務 資產

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