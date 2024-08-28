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玉山銀助攻醫療永續生態圈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控董事長黃男州（左起）、馬偕紀念醫院董事長蕭聰穎、總院長張文瀚共同簽署永續醫療合作備忘錄。 玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（左起）、馬偕紀念醫院董事長蕭聰穎、總院長張文瀚共同簽署永續醫療合作備忘錄。 玉山金控／提供

玉山銀行長期深耕醫療產業，提供醫療院所整合性金融及永續諮詢服務，8月26日與馬偕紀念醫院共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將協助馬偕紀念醫院淨零轉型，發展永續經營策略。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，玉山與馬偕紀念醫院長期共同推動永續行動，自2016年起前往柬埔寨及緬甸進行義診，提供醫療諮詢、健檢及健康照護，歷年來共造福超過13,000位偏鄉村民及兒童。

此次與馬偕紀念醫院簽署MOU，將協助馬偕紀念醫院規劃永續發展策略，並結合「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊，提供供應商管理服務資源等永續發展各方面的支持，分享玉山多年來在ESG實踐上的自身經驗，期望深化重要合作夥伴關係，未來雙方將持續合作，為環境與社會帶來正向影響力，朝向永續轉型的目標共同邁進。

馬偕紀念醫院院長張文瀚指出，馬偕紀念醫院相當重視ESG與企業社會責，秉持「誠實正直、謙遜憐憫、愛人如己、關懷弱勢」等核心價值，積極推動ESG工作。通過本次與玉山的合作，未來將積極推動永續發展目標，期望能夠提升醫療照護體系的永續性，創造環境與社會共榮的永續家園，一同致力於醫療永續推廣。

為持續協助台灣醫療院所打造永續生態圈，截至目前玉山已提供超過30家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢服等。此次與馬偕紀念醫院的合作，再次擴大金融業與醫療產業攜手推動ESG發展的嶄新模式，體現雙方為台灣永續轉型的共同責任。

未來，玉山將持續攜手志同道合的合作夥伴，秉持成為世界一等企業公民的願景，邁向2050年實現淨零排放目標。

永續 玉山

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