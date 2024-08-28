外幣保單保費占比 跌破四成

金管會昨（27）日公布，壽險業今年上半年外幣保單新契約保費收入占比，下探至少六年以來同期最低，降至39.58％，跌破四成，主要受到美債殖利率維持高檔，資金擁抱美債、流出美元保單影響，美元投資型保單買氣持續衰退，抑制上半年整體外幣保費收入折合約新台幣1,483.2億元、僅年增5％。

根據金管會公布，自2019年起，6月底的外幣保單占整體新契約保費收入占比，依序為40.51％、52.25％、56.52％、58.87％、40.48％，今年6月占比降至39.58％，下探至少六年以來同期最低。

其中，壽險業外幣投資型保單衝擊最慘，今年上半年新契約保費收入折合約新台幣211.85億元，較去年同期大減38％，外幣傳統型保單保費收入則年增19％、折合約新台幣1,271.42億元，一增一減下，整體外幣保單保費收入較去年同期僅年增5％。

國內外幣保單主要幣別包括美元、澳幣以及人民幣。保險局主秘古坤榮指出，今年上半年，壽險業辦理外幣保單保費收入之所以沒有明顯起色，與外幣保單中最大宗的美元保單有關。

根據保險局統計，美元保單上半年保費收入年減1％、略降至44.9億美元。其中，美元投資型保單年減47％最慘，保費收入僅剩5.6億美元；傳統型保單年增13％，保費收入提升至39.32億美元。

古坤榮解釋，市場認為美Fed基準利率維持高檔，美債價格低檔，市場投資人傾向將運用資金轉向高利率美債，導致壽險業很難提升美元投資型保單吸引力，美元投資型保單買氣尚未回溫；惟壽險業嗅到美降息氣氛，開始推利變傳統美元保單，保戶也開始埋單。美元投資型與傳統型保費收入在一減一增下，整體保費收入較去年同期還略減1％。

另外，澳幣保單上半年保費收入較去年同期狂增110％、增至2.08億澳元。其中，傳統型年狂增400％至0.75億澳元，投資型也年增58％至1.33億澳元。古坤榮解釋，市場期待澳洲經濟將好轉，推升澳幣保單收入表現亮眼。

人民幣保單保費收入上半年年減25％，降至0.48億人民幣。其中，投資型大減三成，僅剩0.37億人民幣，傳統型保單保費收入也較去年同期略減少逾8萬人民幣。古坤榮指出，與市場認為大陸經濟尚未好轉有關。