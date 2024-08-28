壽險業接軌 ICS 業界五建言

壽險業將於2026年接軌ICS（新一代清償能力制度），第四階段在地化與過渡措施將於年底前定案。壽險公會已彙整業界意見送進保險局，據悉，業界提出五大建言包括：接軌期由15年延長至30年；風險價值（VaR）維持95%；台股與公建風險係數維持RBC標準；新增高利率保單的「利差風險」過渡措施；以及死利差互抵準備金可轉列自有資本。

金管會去年開始推出壽險業接軌ICS提出三階段，第一階段是2023年7月，壽險業投資台股給15年調整期；壽險業者透露，這次提出的建言之一，就是希望接軌期能進一步延長至30年。

其次，針對壽險業資本影響巨大的風險價值（VaR），因ICS 2.0較現行風險基礎資本額（RBC）嚴格許多，RBC係數是呈現95％的風險要求，ICS的資本要求是在99.5％風險價值，對資本要求更嚴格，壽險業希望，風險價值可維持現行RBC規定的95%、不要提高至99.5%。

壽險公會理事長陳慧遊指出，業者關心的VaR值，類似防洪頻率概念，ICS規定較嚴格，就像200年一次的防洪頻率，大家要準備的資本就會有所不同；雖然接軌可讓業者充實資本，但也要考慮投資人，若為接軌ICS讓壽險公司無法配息、還要再拿錢出來，投資人就不願意買這家公司的股票。

此外，目前保險業投資公建的風險係數是1.28%，接軌後，除透過創投或私募基金100%投資公建，係數為10.18%外，同時投資公建、5+2及六大核心戰略者則是17.25%，業者建議，最好都能維持現行RBC的水準，即為1.28%。

保險業目前投資台股風險係數是21.65%，金管會先前宣布，將分15年讓業者逐步拉高到35%；但業者認為35%還是太高、希望能有調降空間，最好維持現行規定21.65%。