國銀存放利差 連三季縮水

中央銀行今年上半年採取緊縮貨幣政策，國銀存放利差不升反降，原因竟與新青安房貸申貸熱潮有關。央行最新公布2024年第2季國銀存放利差統計；儘管央行3月升息半碼、6月加碼打炒房並自7月起調升存準率1碼（0.25個百分點），國銀存放利差仍連三季下挫、第2季跌至1.36個百分點，與2022年第3季、第4季持平，維持兩年新低水準。

央行統計顯示，今年第2季國銀存款利率連九季上漲，升至1.09%，單季大漲0.09個百分點、為一年來最大。第2季國銀放款利率2.45%，創2009年第1季以來的16年新高；但放款利率扣除存款利率後，存放利差僅1.36個百分點，維持兩年低點。

國銀存放利差下滑，代表光靠「老本行」賺錢大不易。 銀行主管說，銀行老本行為存、放款業務，從民眾手中吸收存款後再貸放給企業或個人，從中賺取利差；存放利差溜滑梯，代表銀行光靠存放款業務，難以賺到更多的錢。

對於央行緊縮貨幣，國銀存放利差不升反減，央行經研處副處長曹體仁解釋，央行在今年3月升息半碼，觀察第2季數據，不論存款或放款利率均為上漲，但存款利率漲幅大於放款利率，導致存放利差下滑。