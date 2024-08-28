彰銀房貸餘額 逼近警戒值
彰銀（2801）昨（27）日召開2024年第2季線上法說，外界關注房市，彰銀7月底房貸加計修繕餘額4,580億元，較去年底增加490億元、成長12%，已接近內部警戒值，彰銀表示，目前雖可受理案件，但因案件量多、撥款時間不快，將會透過吸收存款，分散撥款來舒緩房貸水位。
彰銀昨日公布6月底資產規模達3.1兆元，淨值1,937億元，上半年稅後純益74.4億元，這三大財務指標，均創歷年同期新高，彰銀表示下半年存放款、財管業務等各項手續費收入穩健，將機動調整資產配置，續增進獲利成長動能。
彰銀會中也同步揭示下半年三大發展策略，一、將衝刺企消金、財管和財務操作等獲利四大支柱，二、第四季將申設馬來西亞納閔分行，吉隆坡行銷服務處，均衡海內外發展，三、關注金融動態，強化風控朝年度目標邁進。
彰銀預估美國聯準會將在今年底降息2至3碼，但台灣央行可能不會跟進，使下半年台美利差縮減，將調整增加SWAP（換匯交易）長端部位鎖定利差，並增加其他交易，賺取資本利得。
上半年彰銀SWAP投資收益40.5億元，年減4%，預估下半年可維持相同水準，全年估落在約80億元左右。
談及「公公併」，彰銀副總吳慧貞表示，彰銀經營績效穩健，將以客戶導向、堅持「永續發展」且財部已提及目前沒有公公併規劃。
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