壽險上月大賺860億創高 前七月獲利逾3,000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
受惠7月台幣貶值帶動避險成本下降、及認列現金股息收入高峰，使7月壽險業稅前盈餘攀升到860億元，累計前七月稅前盈餘3,005億元，各寫史上單月新高和同期次高。 圖／聯合報系資料照片
受惠7月台幣貶值帶動避險成本下降、及認列現金股息收入高峰，使7月壽險業稅前盈餘攀升到860億元，累計前七月稅前盈餘3,005億元，各寫史上單月新高和同期次高。 圖／聯合報系資料照片

受惠7月台幣貶值帶動避險成本下降、及認列現金股息收入高峰，使7月壽險業稅前盈餘攀升到860億元，累計前七月稅前盈餘3,005億元，各寫史上單月新高和同期次高，市場預期，8月壽險業料續認列現金股息，並將加大實現資本利得，藉以降低8月匯損影響。

法人指出，9月美國聯準會將重啟降息循環，對壽險業獲利後市，憂喜參半，一喜是因目前利率期貨對今年降息幅度約3碼，降息將帶動台美利差縮減，有助壽險業一年期避險工具CS（換匯）年化成本下降。一憂則是美元指數轉弱將造成台幣升值壓力擴大，壽險業全年避險成本將回升到1~1.5%，市場較保守者認為，7月壽險業獲利恐已達到全年高點，料壽險業將續加大實現資本利得力道以撐獲利。

壽險業近期獲利概況
壽險業近期獲利概況

金管會昨（27）日公布7月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月翻倍衝到431億元，4月獲利動能更盛，大賺472億元，5月因基期墊高、台幣又回升而驟減到208億元的今年低點。

6月受惠股匯市順風，大賺505億元，7月更挾著認列現金股息收入力道，狂賺860億元達到史上單月新高紀錄，累計前七月賺3,005億元，更達2023年壽險業全年賺806億元的3.7倍。

保險局主秘古坤榮說，前七月壽險業獲利年增1,774億元或1.4倍，主因是淨投資增加2,076億元，業務承保損失增加208億元，因淨投資收益大增彌補了業務承保，使累計前七月獲利達3,005億元。

7月底壽險業淨值回升到2兆6,701億元的逾兩年半高點，月增323億元或1.22%，古坤榮說，淨值增加是因金融資產評價利益和獲利同步成長，光近一年就大增了4,930億元。壽險業淨值大增，有助減緩增資壓力。

7月台幣轉貶、避險工具大宗的CS年化成本走低，業者避險比率維持66%的低檔，這三大利多使7月單月壽險業避險成本296億元，累計前七月避險成本2,281億元，仍是史上同期新高。

壽險業 淨值

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