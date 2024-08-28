中租加速催收 改善延滯率

中租控股（5871）昨（27）日舉行上半年法說會，公布應收帳款等合併信用資產持續攀高，突破8,000億元大關，來到8,140.4億元，年增7%，其中，台灣太陽能發電淨資產更是大幅成長12%，因應中國大陸與東協延滯率問題，將積極加強催收，控管資產品質與延滯率。

中租控股昨天法說會，原本半年報法說會也會針對年初擬定的業務成長目標是否調整，做進一步確認。不過，昨天法說會一開始，中租控股就表示目前，處於辦理現金增資緘默期，不能做任何業務預測，因此未對2024年業務成長目標調整與否說明。

中租控股年初法說會公布2024年業務目標為，三大引擎台灣、中國大陸與東協市場，今年目標業務量與信用資產成長率均為10%。昨天法說會公布上半年合併信用資產達到新台幣8,140.4億元，年增7%，其中，台灣上半年信用資產來到4,554.6億元，年增6%，占比為56%，中國大陸為人民幣540.2億元，年增7%，占比為30%，而東協市場為1,151.2億元，年增5%，占比為14%。

中租控股法說會公布上半年稅後純益122.2億元、年減約6%，每股稅後純益（EPS）7.08元。上半年獲利不如預期，主因中國大陸財政返還的稅務利益金額減少，以及延滯率提高、提列信用減損損失增加。

中租控股董事長陳鳳龍指出，中租控股今年起改變放款策略，著重催收成效，調整部分市場的催收人力，改變過去完全業務導向作法，以利控管信用成本與延滯率。目前台灣延滯率已下降，中國大陸新增延滯率仍在風險胃納水準當中，但是大陸景氣因素影響，改善資產品質還要花點時間，會持續強化催收人員配置與能力，東協市場延滯率以泰國較嚴重，馬來西亞與柬埔寨則是改善很多。泰國延滯案多主因公共設施預算執行速度慢，影響車輛融資延滯金額較多，但有車輛擔保價值。

另外，他也表示，台灣的利潤空間主要受資金成本因今年3月台灣央行意外升息影響，壓縮利差，還需要時間反映調整。

根據中租控股資料，第2季三大市場除台灣市場下降至2.7%，中國大陸上升到4.1%，東協市場則是更高，來到4.9%，整體合併延滯率則是提高至3.5%。

另外，近來市場熱炒金融併購話題，陳鳳龍被動回答法人提問海外併購時表示，對於併購機會不會拒絕，但要很小心，目前中租控股在東南亞市場絕大部分自己設立，但泰國ASK是併購的。東協市場併購會考慮，但會認真評估安全，對標的物的實地查核必須要很清楚，以免買到不好的蘋果，目前中租控股並沒有明確的潛在併購標的。

中租控股日前決議辦理3,100萬股現金增資，現增定價暫定每股130元，預計募資約40.3億元，資金用途將清償年底到期的第一次發行無擔保轉換公司債。中租控股現增認股基準日為9月13日。