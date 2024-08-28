永豐金大股東涉案判刑
永豐金控（2890）前董事長何壽川2020年涉及挪用旗下公司資金超貸三寶案，一審遭台北地方法院依《證券交易法》加重特別背信罪判刑八年六個月，台灣高等法院昨（27）日撤銷一審案決，二審改判有期徒刑八年八個月，委任律師余明賢表示對此深表遺憾，將繼續上訴，捍衛自身清白。
余明賢表示，高院判決已經肯認何壽川並未收受所謂「不當利益」，亦未將永豐金租賃貸款予三寶之資金，以及永豐餘投控、元太科技之投資據為己有，沒有掏空公司的事實。
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