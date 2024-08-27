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壽險業7月大賺860億...創109年來單月新高 淨匯兌利益轉正32億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
壽險業7月大賺860億創109年來單月新高，淨匯兌利益轉正32億元。圖／本報系資料照片
壽險業7月大賺860億創109年來單月新高，淨匯兌利益轉正32億元。圖／本報系資料照片

金管會今日公布的最新統計顯示，在股匯利得加持之下，全體壽險業7月單月獲利高達860億，創109年以來單月新高，前7月的稅前損益為3005億元，較去年同期增加1774億元，成長144.1%；其中，由於匯兌利益在7月高達1702億，竟使得淨匯兌利益由負轉正32億。

儘管7月下旬股市動盪不安，但由於7月起進入股利配發旺季，加上台幣匯率7月貶破32.8元，台幣貶值幅度接近1.2%，因而使得壽險公司在股市仍有收獲，而且還有更多匯兌利益。

統計顯示，外幣資產因為匯率貶值而產生的匯兌評價利益，7月就有1702億，另外，避險工具換匯成本在7月為296億，低於300億元，外匯價格準備金餘額在7月再增加407億，避險工具損失增加967億，因此整體來看，出現32億的淨匯兌利益。

保險局也指出，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為2306億元，較112年底增加1386億元；同期間壽險業國外投資淨利益(包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動)則為6590億元。至於7月的財務投資損益，保險局也指出，今年前7月的國外投資淨利益為6590億元，國內為3557億，外匯價格準備金的淨變動為-1386億，加起來，今年前7月的整體財投利益增加8761億，另外產險業的業務承保淨利362億，財務投83億，合計445億元，另外，由於淨投增加2076億，業務承保增加損失較去年同期多增加了208億，因此整體獲利較去年增加1774億。

台幣匯率 壽險業

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