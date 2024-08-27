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談ICS接軌過渡措施 壽險公會理事長妙喻：降血壓藥不要一次只吃半顆

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊。圖／壽險公會提供
壽險公會理事長陳慧遊。圖／壽險公會提供

為協助保險業接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），保險局先前已公布第三階段在地化、過渡性措施，壽險公會理事長陳慧遊27日表示，金管會主委彭金隆先前提到，將於年底前推出第四波措施，希望明年不要再有第五波；陳慧遊妙喻說，「壽險業的問題就像高血壓，不要每次只吃半顆藥，結果血壓還是很高，該吃幾顆就吃幾顆，才能把血壓降下來」。

壽險公會與風險管理學會、台灣保險法學會等發起「風險管理碩博士論文獎」，並於今日舉行記者會，金管會保險局局長王麗惠致詞表示，保險是社會安全網很重要的一環，保險業的資產高達37兆元，是支持實體產業發展的重要力量，保險業的健全發展受到關注，設立博碩士論文獎，是促進保險業發展與培育下一代的重要方向。

陳慧遊受訪時表示，彭主委上任後不久就約見他，並提到「假使過去幾十年我們集體做了錯誤的事情，現在要趕快努力導正」，所謂錯誤的事情，就是保險業覺得高利率的儲蓄保單好賣就拚命賣，才衍生後面的問題。

陳慧遊表示，接軌ICS，壽險公會已完成業界的意見蒐集，一個月已送進保局，「站在服務業者的角度，只要有所本，業者的心聲我們都會幫忙下情上達」，但金管會也不是全都聽公會的意見，還會參酌學界與專家的看法，進行綜合判斷。

保險 壽險業 金管會

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