ICS 第四階段措施年底前定案 業界建言曝光

壽險業將於2026年接軌ICS，金管會先前預告，第四階段在地化與過渡措施將於年底前定案，為此，壽險公會已彙整業界意見送進保險局；據悉，業界提出四大建言包括：接軌期由15年延長至30年；風險價值（VaR）維持95%；台股與公建風險係數維持RBC標準；新增高利率保單的「利差風險」過渡措施。

金管會是從去年開始推出壽險業接軌ICS提出三階段，第一階段是2023年7月，壽險業投資台股給15年調整期；壽險業者透露，這次提出的建言之一，就是希望接軌期能進一步延長至30年。

其次，針對壽險業資本影響巨大的風險價值（VaR），因ICS 2.0較現行風險基礎資本額（RBC）嚴格許多，RBC係數是呈現95％的風險要求，ICS的資本要求是在99.5％風險價值，對資本要求更嚴格，壽險業希望，風險價值可維持現行RBC規定的95%、不要提高至99.5%。

壽險公會理事長陳慧遊今天指出，業者關心的VaR值，類似於防洪頻率的概念，ICS的規定較嚴格，就像200年才一次的防洪頻率，大家要準備的資本就會有所不同；雖然接軌可讓業者好好充實資本，但也要考慮投資人，若為接軌ICS讓壽險公司無法配息、還要再拿錢出來，投資人就不會願意買這家公司的股票。

此外，目前保險業投資公建的風險係數是1.28%，接軌後，除透過創投或私募基金100%投資公建，係數為10.18%外，同時投資公建、5+2及六大核心戰略者則是17.25%，業者建議，最好都能維持現行RBC的水準，即為1.28%。

此外，保險業目前投資台股風險係數是21.65%，金管會先前宣布，將分15年讓業者逐步拉高到35%；但業者認為35%還是太高、希望能有調降空間，最好維持現行規定21.65%。

針對高利率保單問題，金管會先前同意，責任準備金利率達6%以上，可疊加50個基本點的流動性貼水，在第四階段，業者希望可擴大至責任準備金利率4.5%以上都給予流動性貼水。金管會之前通過，「利率風險」可給予15年的過渡期，從50%逐步增加至100%，業者希望第四階段能新增「利差風險」，比照利率風險給予過渡期，從50%遞增至100%。

此外，有兩家壽險業者提出「死利差互抵準備金」可轉列自有資本，壽險公會也已同步上呈，待金管會保險局進行審酌。