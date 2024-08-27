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股匯市助攻 壽險業7月稅前大賺860億寫新高

中央社／ 台北27日電
壽險業7月獲利創紀錄。圖／聯合報系資料照片
壽險業7月獲利創紀錄。圖／聯合報系資料照片

受惠新台幣走貶、股市走揚，壽險業7月獲利創紀錄。金管會今天公布，壽險業7月單月稅前淨利達新台幣860億元，寫至少金管會2020年資料來的單月新高，產險業單月稅前亦賺29億元，創近4個月新高。

新台幣兌美元7月狂貶3.86角，若在完全不避險之下，壽險業單月將有1702億元兌換利益，創近3個月新高，經過避險後，單月避險工具損失達967億元、避險工具換匯成本為296億元，加上提存407億元外匯價格變動準備金，壽險業單月淨匯兌影響數為正32億元。

除了新台幣走貶挹注匯兌利得外，7月逢台美股市高點，壽險業伺機實現獲利，推升整體壽險業7月稅前淨利達860億元，創金管會資料、至少逾4年半以來的單月新高。

產險業在業務承保利益及財務投資利益雙雙成長下，7月稅前淨利亦達29億元，為近4個月新高。

總計前7月整體保險業累計稅前淨利達3186億元，年增1.46倍，其中壽險業累計稅前淨利達3005億元，年增1.44倍，產險業累計稅前淨利達181億元，年增近1.83倍。

業主權益方面，截至今年7月底止，壽險業淨值達2兆6701億元，年增23.2%，主因其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升及獲利亮眼所致，產險業淨值達1451億元，亦年增21.7%。

壽險業 新台幣

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