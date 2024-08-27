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外幣保單新契約保費貢獻比跌破4成 探6年同期新低

中央社／ 台北27日電

在外幣投資型保單買氣持續衰退下，金管會統計，今年上半年壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約1483.27億元，對整體新契約保費收入貢獻比僅39.58%，下探至少近6年同期新低。

金管會今天公布，今年上半年整體壽險業外幣保單新契約保費收入約1483.27億元，年增5%，對壽險業整體新契約保費收入貢獻比為39.58%。

其中，外幣投資型保單與傳統型保單買氣呈現兩樣情，今年上半年壽險業外幣投資型保單新契約保費收入約211.85億元，年減38%，外幣傳統型保單新契約保費收入約1271.42億元，年增19%。

市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。今年上半年美元保單新契約保費收入達44.92億美元，年減1%，其中，美元投資型保單新契約保費收入達5.6億美元，年減47%，美元傳統型保單新契約保費收入為39.32億美元，年增13%。

金管會保險局主秘古坤榮分析，美元投資型保單買氣下滑，主因市場預期美國聯準會（Fed）目前基準利率仍維持高檔，美債價格維持低檔，市場資金運用因此轉往投向高利率美債，無法提振消費者對美元投資型保單購買動機。

至於美元傳統型保單買氣展現正成長動能，古坤榮表示，主因市場預期Fed下半年可能展開降息，讓資金有望回流至美元利變型保單，壽險業瞄準時機，推出新商品先搶攻美元利變型保單商機，拉抬消費者購買意願。

因市場看好澳洲經濟前景，澳幣保單買氣暢旺，今年上半年澳幣保單新契約保費收入達2.08億澳元，年增1.1倍。

其中，澳幣投資型保單新契約保費收入達1.33億澳元，年增58%，澳幣傳統型保單除了受澳洲經濟好轉預期提振買氣外，亦受澳幣保單責準利率調升影響，新契約保費收入達0.75億澳元，年增高達4倍。

人民幣保單方面，受中國經濟表現不佳衝擊，上半年新契約保費收入僅人民幣0.48億元，年減25%，其中，人民幣投資型保單新契約保費收入為人民幣0.37億元，年減3成，人民幣傳統型保單新契約保費收入為人民幣0.11億元，與2023年同期業績約略持平。

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