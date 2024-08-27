保發中心疑似霸凌招致工讀生輕生 董事長簡仲明請辭

保發中心疑似霸凌事件導致工讀生輕生，金管會已作出懲處之外，也牽動保發中心高層人事異動，保發中心今日下午召開臨時董事會，董事長簡仲明為負負已提出請辭董事長和董事職務，並由董事會通過。

疑似因為霸凌而輕生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，但經濟弱勢的他，卻傳出遭上司要求在學業和工作2選1，使他輕生，曾教過劉男的晶訊公司前董事長、三創菁英學院院長羅台生不忍，出面控訴保發中心職場霸凌，震驚外界。

保發中心今天下午舉行臨時董事會，據了解，會中除了報告此事件發生始末、確認相關人員懲處方式，以及未來這類侵害人員工作權等如何強化處理流程避免再發生類似問題之外，簡仲明亦在董事會中向全體董事正式提出辭職，待後續處理告一段落，他將離任董事長及董事職務。

金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會中也表示，保險局接獲通知後，已立即要求保發中心董事長簡仲明及總經理葉爾康盡速親自關懷家屬並從優辦理撫卹，釐清真相並對相關失職人員進行懲處；保險局也要求保發中心必須完備員工申訴管道、心理諮商機制並建立霸凌申訴處理機制。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980