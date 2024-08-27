攻數位創新！新光人壽「虛擬櫃台」與「視訊生調」上線

新光金控（2888）子公司新光人壽長期推動數位創新，致力提升綠色金融服務體驗，於日前正式推出「虛擬櫃檯」及「視訊生調」服務，更是首家獲金管會核准試辦「視訊生調」服務的保險公司。現在客戶只要透過網路操作，無需親臨實體服務據點，即可預約進行保單變更、保單借款等服務，全程無紙化資料不落地，且嚴格保障客戶隱私權益，不但滿足保戶多元服務需求，也為地球環境永續盡最大心力，實踐企業ESG與公平待客理念。

新光人壽從客戶服務需求出發，不斷開創有溫度的新形態保險服務，希望讓每一位客戶享受便捷高效的服務體驗。「虛擬櫃檯」及「視訊生調」不但將保單服務延伸至遠距的零接觸模式，更強調資訊安全和隱私保護，所有檔案和文件均採用無紙化管理，並通過高度加密技術傳送至安全的主機，確保個人資料不落地，作業流程也都會由臨櫃服務人員及生調人員再三確認，確保符合相關規定並完成簽署，展現新壽對客戶個資保護的高度責任感；此外，服務全程都會錄音錄影，讓服務過程透明化，避免日後產生不必要的爭議及誤會，以維護公司與客戶雙方的權益。

新光人壽表示，「虛擬櫃檯」只需透過官網預約專屬時段便可與專人進行視訊，可有效節省客戶出門舟車勞頓及臨櫃等候時間，也能減少紙張的消耗與浪費；而過往生存調查是由生調員跟保戶約定生調地點實地親訪，且交通往返非常耗費時間，亦受到地區限制，「視訊生調」服務上線後，保戶只要透過網路會員身分登入視訊平台即可進行生調，適用對象除本國籍客戶、未成年客戶及法定代理人外，也涵蓋持居留證的外國籍客戶，更不受地區限制，可望大幅提升服務品質及整體客戶滿意度。

新光人壽響應綠色金融2.0和SDGs永續發展目標，以「低碳、創新、共好」的永續發展願景，積極落實企業ESG各項作為，為國內首家行動投保全程無紙化的保險公司，持續提供電子保單、遠距投保等優質保險服務。未來，新壽將繼續致力技術創新，為客戶提供更便利、可靠的綠色金融服務，攜手社會大眾一同推動永續金融發展。