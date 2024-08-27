促台日交流 台新銀贊助NHK交響樂團全台巡演

台新銀行長期致力於藝術文化推廣，為響應國家表演藝術中心的台日交流計劃，台新贊助日本NHK交響樂團台灣巡演活動，進行北中南三場演出。8月23日至25日於國家三大場館登場的《NHK交響樂團2024台灣巡演》音樂會，由指揮界的天王、葛萊美獎得主－法比奧．路易西領軍，並邀請台灣知名小提琴家黃俊文合作演出，搭配NHK交響樂團三強聯手登場。

本次巡演是NHK交響樂團睽違八年後再度來台演出，特邀活躍於世界樂壇的台灣知名小提琴家黃俊文，共同呈現布魯赫G小調第一號小提琴協奏曲。此外，本次也獻上韋伯《魔彈射手》序曲以及柴可夫斯基E小調第五號交響曲等經典名曲，讓台灣的樂迷們一飽耳福。

台新銀行表示，台新多年來持續參與、支持各式音樂饗宴，為國內、外知名音樂表演者打造演出舞台，讓台灣民眾不必出國就可享受國際級的演出，也讓國際樂壇看見台灣民眾對於音樂的喜愛與支持。此次巡演由台新擔任主要贊助者，攜手日本台灣交流協會，共同促成台日交流計劃的演出活動，讓代表台灣的三大場館再添一頁世界舞台的榮耀篇章，也讓台日情誼因音樂交流變得更美好。

台新銀行長期投入藝文推廣，今年度除了贊助《NHK交響樂團2024台灣巡演》來台演出外，目前在高雄市立美術館展出的《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》也是由台新所贊助支持。此外，台新也同步支持正在台南奇美博物館展出的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》。此兩場國際藝文展覽引起民眾迴響和讚賞，特別是《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》開展至今兩個多月，看展人次已逾三十五萬人，展期倒數最後兩周更加開夜間場次，讓民眾把握最後的機會一睹大師之作。

台新銀行藉由企業資源的投入，降低欣賞國際藝術的門檻，未來也將持續秉持「認真讓美好永續」的精神，以藝術、音樂贊助的方式引進多元化、國際性、經典且優質的展演活動，邀請更多民眾一起品茗世界藝術經典，共同為藝術與文化的綿延善盡心力。