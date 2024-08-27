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銀行錢跑去哪？專家：國銀房貸餘額破10兆、企業買不動產授信達5兆

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

銀行鬧「錢荒」，據統計資料，今年7月底國銀房貸餘額破10兆6,035億元、月增1,162億元，年增10.8%；再看聯徵中心數據，今年4月企業「購置不動產」授信金額達5.2兆元，顯示資金大舉流入不動產市場，房市對資金需求龐大，但這波銀行資金緊縮，已開始引起市場恐慌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年國內超額儲蓄估破4兆元，上半年市場也沒有出現資金吃緊的聲音，不過6月下旬開始風雲變色，市場不斷傳出「錢荒」的狀況，再加上央行出手要求銀行踩煞車，房市隨即出現降溫。

曾敬德指出，銀行端「錢荒」原因，除了短期內的房貸需求增加太快，且許多房貸族都搭配寬限期使用，讓銀行本金資金回收速度慢，加上新建案因工料雙漲、缺工問題未緩解，造成建案興建時間變久，銀行土建融回收時間也同步拉長等等，許多因素都導致資金回收過慢，現在甚至傳聞開發商擔心未來資金動撥不順利，設法將尚未動撥的資金先申請下來。

據金管會公布資料，今年7月底國銀的房貸餘額高達10.6兆元，年增幅高達一成左右，寫下房貸金額史上最大增幅；除了房貸餘額衝高，據聯徵中心資料，今年4月企業「購置不動產」授信金額統計高達5.2兆元，顯示近年台商回流、擴廠投資，帶動國內經濟發展，也帶來資金需求。

曾敬德強調，在不動產授信額度快速增加下，讓房市出現20年來罕見的錢荒；以當前銀行收緊資金態度來看，市場資金吃緊狀況在短時間不會結束，建議有意購屋、或已購屋民眾，在房屋交易簽約前，就要先找好房貸來源。

曾敬德表示，民眾房屋貸款除了可找傳統銀行外，農漁會、信用合作社、甚至保險公司，都可多詢問看看；由於當前銀行收緊資金，因此放款時難免會產生排擠效應，因此購屋自備款也不能抓太緊。

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