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疑被逼「工作學業2選1」…工讀生輕生控遭霸凌 保發中心董座請辭負責

中信銀23日網銀當機 金管會：要求保障客戶權益

中央社／ 台北27日電
圖為中信金總部。圖／聯合報系資料照片
圖為中信金總部。圖／聯合報系資料照片

中信銀行ATM及網銀App 23日晚間出現系統故障，金管會今天表示，當日中信銀對外個人金融服務，包括網路銀行、行動銀行及ATM等均受影響，異常時間達12分鐘，金管會已要求中信銀持續協助客戶處理衍生帳務問題。

中信銀ATM、網路銀行App 23日晚間一度出現系統故障，民眾無法使用轉帳等服務，引起討論，網友發文「7-11中國信託的機台是否壞掉？跑了2家還是一樣領不到錢欸」、「中國信託ATM大當機竟然被我遇到了」等。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，中信銀資訊人員於23日晚間8時30分左右監控發現資料庫運作異常，9時8分完成資料庫重啟，並於9時20分全面恢復正常運作。

童政彰表示，對外造成影響時間為9時8分至20分，共12分鐘，影響範圍為個人金融對外服務，即中信銀網路銀行、行動銀行及ATM等，銀行局已要求中信銀持續協助客戶處理衍生帳務問題。

童政彰指出，此屬於重大偶發事件，中信銀循重大偶發事件機制，後續將把完整事件報告送至銀行局。

ATM 中信銀行 中國信託

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