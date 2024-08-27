海外不動產放款研議鬆綁有難關 銀行局認有這項限制

在海外設據點國銀，26日向訴求海外分行不動產放款不列入銀行法第72-2條占比計算，可能得先突破巴塞爾協定規則。金管會銀行局副局長童政彰27日回應，目前尚不會調整的理由，是為與國際接軌，因應協定規則，必須將國銀國內外據點合併監理檢視，包含銀行法72-2條規定。

對於近期新青安帶動國內房市買氣，傳出國銀房貸紛紛滿水位，童政彰今日再次強調，8月沒有銀行的房貸水位超過銀行法72-2條規定的30％。

金管會近期考察日本行，在日本舉行本國銀行經理人座談會，銀行局局長莊琇媛26日於日本對國銀承諾，因應銀行邁向國際，願意回台檢討，關於海外分行不動產放款不列入銀行法第72-2條占比計算，她並指出，這方面已經與央行討論過。

但童政彰今日解釋，目前還無法調整的原因，在於海外地區不動產放款併入台灣計算，起因在於巴塞爾協定，規定無論是國內外據點，銀行的相關業務都必須合併監理，以避免銀行過度放款集中在不動產，出現流動性問題。

他解釋，這是當時法規設計，用意除了是與國際接軌，也是為了要考量國內外經濟情勢與業務發展，例如疫情期間，歐美商用不動產風險偏高，此時因為採合併監理，可以依循國際監理規範，也能達到風險管理意義。