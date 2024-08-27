房貸難借 央行：是銀行自己的限貸令不是央行造成的

央行上周緊急宣布，國銀須在9月6日以前，向央行提交為期一年的不動產貸款總量自主管理措施，央行將定期審視各銀行改善成效，隨後市場即傳出民眾抱怨申請房貸困難等情形，央行表示，今年初，早就銀行因為承做不動產放款已達警戒值，自行管控房貸以避免違法，並非央行上周宣布後，銀行才管控房貸。

央行指出，去年下半年以來，因房市交易熱絡、房價上漲，帶動全體銀行不動產貸款餘額快速成長，部分銀行承做不動產放款已接近「銀行法」第72-2條規範上限或銀行內訂警戒值，因此，今年年初以來，部分銀行自行採行相關不動產貸款管控措施，例如審核期拉長、排隊撥款等，當時已有媒體發現這種情形，並稱之為「限貸令」。

央行業務局官員表示，央行8月12日至21日邀集銀行溝通不動產貸款集中度過高議題時，即有銀行表示不動產放款已很接近法定上限，因而已採取相關措施；根據銀行法規定，商辦及住宅建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30％，而銀行多以28％～28.5％作為內部警戒值。

官員指出，今年6月不動產貸款集中度高37.43％，是央行決定找銀行溝通，要求銀行自主管理不動產貸款總量的原因，希望銀行管控不動產貸款不要流向非自住的投資客或投機客，造成囤房、炒房。

央行並且表示，自主管理不動產貸款總量的改善方案還沒到交報告限期，不僅銀行還沒交報告，且報告內容也是針對未來一年的漸進調整方案，銀行還有充裕時間調整相關授信業務，不會是現在。

央行認為把民眾抱怨申請房貸困難，歸責於央行要求銀行自主管理的總量管制措施是不對的，與事實不符；央行認為，銀行基於風險性及收益性自訂貸款條件，屬於自由市場機制，央行尊重銀行的決定，有資金需求的民眾可以多諮詢幾家。

不過，央行也重申，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需的資金。