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錢荒！國銀房貸餘額衝高 企業購置不動產授信也有5兆

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
根據聯徵中心統計顯示， 今年4月企業授信用途別為「購置不動產」的授信金額統計也高達5.2兆元，不動產市場對於資金需求龐大，銀行踩煞車已讓市場有些驚恐。圖／本報系資料照片
根據聯徵中心統計顯示， 今年4月企業授信用途別為「購置不動產」的授信金額統計也高達5.2兆元，不動產市場對於資金需求龐大，銀行踩煞車已讓市場有些驚恐。圖／本報系資料照片

金管會公布7月底國銀房貸餘額衝破10兆6035億元，較前月大增1162億元，年增率10.84%寫下史上最大增幅，由於金額快速增加，央行已經提前要求銀行踩煞車，除了房貸餘額衝高外，根據聯徵中心統計顯示， 今年4月企業授信用途別為「購置不動產」的授信金額統計也高達5.2兆元，不動產市場對於資金需求龐大，銀行踩煞車已讓市場有些驚恐。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內超額儲蓄今年可能衝破4兆元，上半年市場還沒有資金吃緊的聲音，不過6月下旬開始風雲變色，市場不斷傳出資金吃緊的狀況，再加上央行出手要求銀行踩煞車，房市隨即出現降溫，影響原因除了短期內的房貸需求增加太快，現在許多房貸族都搭配寬限期使用，本金資金回收速度慢，案子蓋的時間變久，土建融回收時間拉長等等，許多因素都導致資金回收過慢，現在甚至傳聞開發商擔心未來資金動撥不順利，設法將尚未動撥的資金先申請下來。

國銀房貸餘額高達10.6兆元，月增1162億元，年增幅也高達1成，增幅驚人，同時間根據聯徵中心的4月資料顯示， 企業「購置不動產」授信金額統計也高達5.2兆元，近年台商回流與擴廠投資，帶動國內經濟發展，也帶來資金需求，同時過去一年房市交易暢旺也讓房貸餘額快速增加，讓房市出現20年來罕見的錢荒。

曾敬德建議，資金吃緊狀況短時間不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源，除了傳統銀行外，農漁會、信用合作社甚至保險公司，都可以詢問看看，同時自備款也不能抓太緊，銀行勢必得回應主管機關的要求，因此放款時難免會產生排擠效應，資金成為下半年的房市重點。

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